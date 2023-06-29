Самолет авиакомпании «Ямал» прервал взлет из-за сбоя компьютера

Самолет из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за неполадок в бортовом компьютере
Самолет авиакомпании «Ямал», следующий рейсом из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за сбоя бортового компьютера. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.
«Самолет SU-95 „Уфа — Новый Уренгой“ утром 30 июня вернулся на исполнительный старт из-за сбоя бортового компьютера. Решение принял командир воздушного судна», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
Корреспондент агентства направил запрос о состоянии воздушного судна в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не получен.
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