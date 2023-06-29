29 июня 2023

Самолет авиакомпании «Ямал» прервал взлет из-за сбоя компьютера

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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, впп, взлетно-посадочная полоса, самолет на пероне, ак ямал
Самолет из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за неполадок в бортовом компьютере Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», следующий рейсом из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за сбоя бортового компьютера. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.

«Самолет SU-95 „Уфа — Новый Уренгой“ утром 30 июня вернулся на исполнительный старт из-за сбоя бортового компьютера. Решение принял командир воздушного судна», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

Корреспондент агентства направил запрос о состоянии воздушного судна в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не получен.

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Самолет авиакомпании «Ямал», следующий рейсом из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за сбоя бортового компьютера. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Самолет SU-95 „Уфа — Новый Уренгой“ утром 30 июня вернулся на исполнительный старт из-за сбоя бортового компьютера. Решение принял командир воздушного судна», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Корреспондент агентства направил запрос о состоянии воздушного судна в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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