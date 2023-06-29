Самолет авиакомпании «Ямал» прервал взлет из-за сбоя компьютера

30 июня 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Самолет из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за неполадок в бортовом компьютере Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет авиакомпании «Ямал», следующий рейсом из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за сбоя бортового компьютера. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Самолет SU-95 „Уфа — Новый Уренгой“ утром 30 июня вернулся на исполнительный старт из-за сбоя бортового компьютера. Решение принял командир воздушного судна», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Корреспондент агентства направил запрос о состоянии воздушного судна в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не получен.

Самолет авиакомпании «Ямал», следующий рейсом из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за сбоя бортового компьютера. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Самолет SU-95 „Уфа — Новый Уренгой“ утром 30 июня вернулся на исполнительный старт из-за сбоя бортового компьютера. Решение принял командир воздушного судна», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Корреспондент агентства направил запрос о состоянии воздушного судна в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не получен.