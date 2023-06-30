Аналитик Мурашев: евро приблизится к 100 рублям в июле

01 июля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Политика ЦБ поддержит рубль, сказал Алексей Мурашев Фото: Денис Моргунов © URA.RU В июле европейская валюта может достигнуть 98 рублей, а доллар 89. На это повлияет падение цен на рынке энергоресурсов, уход иностранного бизнеса из РФ и повышенный спрос на валюту из-за туристов. Об этом URA.RU сообщил управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев. «За июнь рубль значительно ослаб относительно других валют. Его снижение составило к американскому доллару — 8,23%, к евро — 10,53%, к китайскому юаню — 6,26% за месяц (по состоянию на 17:00 29 июня 2023 года). На такую динамику повлияли долгоиграющие негативные факторы. Во-первых, это введенные в адрес России ограничения, а также падение цен на рынке энергоресурсов, что в конечном итоге отражается на экспорте. Во-вторых, выход иностранных бизнесов из российских активов. Все это влияло на баланс спроса и предложения на валютном рынке. С учетом продолжающегося девальвационного тренда рассматриваю для рубля на июль 2023 года вероятный коридор 86—89 относительно доллара и 95—98 относительно евро», — сказал Алексей Мурашев. По его словам, к негативным моментам для рубля в июле добавится сезонный фактор. «Спрос на иностранную валюту может стать выше со стороны розничных покупателей — россиян, которые собираются отдохнуть за границей. Давление этого фактора будет не столь сильным, как, например, до 2020 года, из-за перераспределения и сужения турпотока из России, однако свой вклад он все же будет вносить», — отметил аналитик. При этом в поддержку рубля может сыграть политика ЦБ РФ, подчеркнул эксперт. «Усилению позиций доллара и евро на мировых финансовых рынках также продолжает способствовать ястребиная политика центробанков на фоне достаточно мягких условий в России. Однако тренд, когда ФРС и ЕЦБ повышают ставки, а Банк России оставляет их без изменений, может перемениться в июле. Экономические данные по деловой активности, ситуации в сфере кредитования и инфляции в стране способствуют тому, чтобы российский регулятор перешел к более жесткой денежно-кредитной политике. В моменте такое решение способно поддержать рубль», — объяснил собеседник агентства. По данным Московской биржи на утро 30 июня 2023 года, курс доллара превысил отметку в 88 рублей. Произошло это впервые с 29 марта 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В июле европейская валюта может достигнуть 98 рублей, а доллар 89. На это повлияет падение цен на рынке энергоресурсов, уход иностранного бизнеса из РФ и повышенный спрос на валюту из-за туристов. Об этом URA.RU сообщил управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев. «За июнь рубль значительно ослаб относительно других валют. Его снижение составило к американскому доллару — 8,23%, к евро — 10,53%, к китайскому юаню — 6,26% за месяц (по состоянию на 17:00 29 июня 2023 года). На такую динамику повлияли долгоиграющие негативные факторы. Во-первых, это введенные в адрес России ограничения, а также падение цен на рынке энергоресурсов, что в конечном итоге отражается на экспорте. Во-вторых, выход иностранных бизнесов из российских активов. Все это влияло на баланс спроса и предложения на валютном рынке. С учетом продолжающегося девальвационного тренда рассматриваю для рубля на июль 2023 года вероятный коридор 86—89 относительно доллара и 95—98 относительно евро», — сказал Алексей Мурашев. По его словам, к негативным моментам для рубля в июле добавится сезонный фактор. «Спрос на иностранную валюту может стать выше со стороны розничных покупателей — россиян, которые собираются отдохнуть за границей. Давление этого фактора будет не столь сильным, как, например, до 2020 года, из-за перераспределения и сужения турпотока из России, однако свой вклад он все же будет вносить», — отметил аналитик. При этом в поддержку рубля может сыграть политика ЦБ РФ, подчеркнул эксперт. «Усилению позиций доллара и евро на мировых финансовых рынках также продолжает способствовать ястребиная политика центробанков на фоне достаточно мягких условий в России. Однако тренд, когда ФРС и ЕЦБ повышают ставки, а Банк России оставляет их без изменений, может перемениться в июле. Экономические данные по деловой активности, ситуации в сфере кредитования и инфляции в стране способствуют тому, чтобы российский регулятор перешел к более жесткой денежно-кредитной политике. В моменте такое решение способно поддержать рубль», — объяснил собеседник агентства. По данным Московской биржи на утро 30 июня 2023 года, курс доллара превысил отметку в 88 рублей. Произошло это впервые с 29 марта 2022 года.