Участникам СВО при поступлении в вуз начислят дополнительные баллы

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Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Екатерибург, уральский государственный университет имени горького, УГИ, ленина 51
Дополнительно абитуриенту могут начислить не более 10 баллов Фото:

Вузы РФ будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации. Это следует из документа Минобрнауки России.

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — сказано в документе, опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования. Отмечается, что дополнительные баллы могут начисляться за прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных силах РФ, а также за пребывание в добровольческих формированиях.

Ранее Минобрнауки РФ рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. В частности, вузам рекомендовали снизить стоимость обучения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. Кроме того, участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты, благодаря которой возможно поступление без вступительных испытаний. Подробнее о льготах — в сбойке URA.RU.

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Вузы РФ будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации. Это следует из документа Минобрнауки России. «Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — сказано в документе, опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования. Отмечается, что дополнительные баллы могут начисляться за прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных силах РФ, а также за пребывание в добровольческих формированиях. Ранее Минобрнауки РФ рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. В частности, вузам рекомендовали снизить стоимость обучения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. Кроме того, участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты, благодаря которой возможно поступление без вступительных испытаний. Подробнее о льготах — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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