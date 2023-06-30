Участникам СВО при поступлении в вуз начислят дополнительные баллы

Вузы РФ будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации. Это следует из документа Минобрнауки России.
«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — сказано в документе, опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования. Отмечается, что дополнительные баллы могут начисляться за прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных силах РФ, а также за пребывание в добровольческих формированиях.
Ранее Минобрнауки РФ рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. В частности, вузам рекомендовали снизить стоимость обучения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. Кроме того, участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты, благодаря которой возможно поступление без вступительных испытаний. Подробнее о льготах — в сбойке URA.RU.
Вузы РФ будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации. Это следует из документа Минобрнауки России. «Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — сказано в документе, опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования. Отмечается, что дополнительные баллы могут начисляться за прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных силах РФ, а также за пребывание в добровольческих формированиях. Ранее Минобрнауки РФ рассказало о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении в вузы. В частности, вузам рекомендовали снизить стоимость обучения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. Кроме того, участники СВО и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты, благодаря которой возможно поступление без вступительных испытаний. Подробнее о льготах — в сбойке URA.RU.