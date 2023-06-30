В Киеве установили датчики радиации на случай аварии на ЗАЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
В Киеве установили дополнительные датчики радиации на случай аварии на ЗАЭС Фото:

В Киеве были установлены два дополнительных датчика для измерения уровня радиации в Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы на случай аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации.

«В Киеве установили еще два дополнительных датчика измерения уровня радиации», — сообщается на официальном сайте администрации. Там добавили, что всего в столице функционируют семь датчиков, которые передают информацию в реальном времени. Целью данного проекта является сбор качественной информации о состоянии атмосферного воздуха, чтобы принимать соответствующие меры и разрабатывать долгосрочные стратегии на случай аварии на ЗАЭС.

Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС существует постоянная угроза со стороны Украины, которая готовила теракт с целью втянуть в конфликт НАТО. Он сослался на заявления президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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В Киеве были установлены два дополнительных датчика для измерения уровня радиации в Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы на случай аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации. «В Киеве установили еще два дополнительных датчика измерения уровня радиации», — сообщается на официальном сайте администрации. Там добавили, что всего в столице функционируют семь датчиков, которые передают информацию в реальном времени. Целью данного проекта является сбор качественной информации о состоянии атмосферного воздуха, чтобы принимать соответствующие меры и разрабатывать долгосрочные стратегии на случай аварии на ЗАЭС. Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС существует постоянная угроза со стороны Украины, которая готовила теракт с целью втянуть в конфликт НАТО. Он сослался на заявления президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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