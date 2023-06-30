Залужный признался, что его бесит Запад из-за контрнаступления

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что его бесит Запад из-за многочисленных высказываний о медленном контрнаступлении ВСУ. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
«Меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось», — сообщил он в беседе с американской газетой. Он отметил высказывания о медленном продвижении войск ВСУ западных официальных лиц и военных экспертов, а также президента Украины Владимира Зеленского.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что его бесит Запад из-за многочисленных высказываний о медленном контрнаступлении ВСУ. Об этом он заявил в интервью The Washington Post. «Меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось», — сообщил он в беседе с американской газетой. Он отметил высказывания о медленном продвижении войск ВСУ западных официальных лиц и военных экспертов, а также президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ему хотелось. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наступление проходит медленно из-за необходимости проведения разминирования.