Залужный признался, что его бесит Запад из-за контрнаступления

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный заявил, что его бесят высказывания западных экспертов о медленном наступлении ВСУ Фото:
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что его бесит Запад из-за многочисленных высказываний о медленном контрнаступлении ВСУ. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось», — сообщил он в беседе с американской газетой. Он отметил высказывания о медленном продвижении войск ВСУ западных официальных лиц и военных экспертов, а также президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ему хотелось. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наступление проходит медленно из-за необходимости проведения разминирования.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что его бесит Запад из-за многочисленных высказываний о медленном контрнаступлении ВСУ. Об этом он заявил в интервью The Washington Post. «Меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось», — сообщил он в беседе с американской газетой. Он отметил высказывания о медленном продвижении войск ВСУ западных официальных лиц и военных экспертов, а также президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ему хотелось. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наступление проходит медленно из-за необходимости проведения разминирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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