Зеленский признался, что контрнаступление Украины пошло не по плану

Зеленский: прогресс контрнаступления идет медленнее, чем хотелось бы

21 июня 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты уже в августе смогут начать обучение на F-16 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ идет медленно и нелегко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что многие напрасно ожидают от Украины «голливудского фильма» при наступлении.



«Прогресс на поле боя был медленнее, чем хотелось бы», — заявил Зеленский в интервью BBC. Он также отметил, что наступление идет нелегко из-за российских мин на поле боя. Украинский лидер объяснил, что многие ждут от страны «голливудский фильм» и результатов, однако ВСУ будут продвигаться так, как считают нужным. Также Зеленский попросил истребители F-16. Он уточнил, что пилоты могут начать обучение уже в августе 2023 года. Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что большие потери ВСУ стали неприятной новостью для Зеленского. В Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) писали, что наступление Киева за 10 дней стало «кровавой баней» для ВСУ. Выяснилось, что многие бойцы, отправленные в наступление, являются новобранцами и не имеют должной подготовки и боевого опыта.

Контрнаступление ВСУ идет медленно и нелегко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что многие напрасно ожидают от Украины «голливудского фильма» при наступлении. «Прогресс на поле боя был медленнее, чем хотелось бы», — заявил Зеленский в интервью BBC. Он также отметил, что наступление идет нелегко из-за российских мин на поле боя. Украинский лидер объяснил, что многие ждут от страны «голливудский фильм» и результатов, однако ВСУ будут продвигаться так, как считают нужным. Также Зеленский попросил истребители F-16. Он уточнил, что пилоты могут начать обучение уже в августе 2023 года. Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что большие потери ВСУ стали неприятной новостью для Зеленского. В Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) писали, что наступление Киева за 10 дней стало «кровавой баней» для ВСУ. Выяснилось, что многие бойцы, отправленные в наступление, являются новобранцами и не имеют должной подготовки и боевого опыта.