Зеленский признался, что контрнаступление Украины пошло не по плану

Зеленский: прогресс контрнаступления идет медленнее, чем хотелось бы
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Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты уже в августе смогут начать обучение на F-16 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ идет медленно и нелегко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что многие напрасно ожидают от Украины «голливудского фильма» при наступлении.

«Прогресс на поле боя был медленнее, чем хотелось бы», — заявил Зеленский в интервью BBC. Он также отметил, что наступление идет нелегко из-за российских мин на поле боя.

Украинский лидер объяснил, что многие ждут от страны «голливудский фильм» и результатов, однако ВСУ будут продвигаться так, как считают нужным. Также Зеленский попросил истребители F-16. Он уточнил, что пилоты могут начать обучение уже в августе 2023 года.

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что большие потери ВСУ стали неприятной новостью для Зеленского. В Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) писали, что наступление Киева за 10 дней стало «кровавой баней» для ВСУ. Выяснилось, что многие бойцы, отправленные в наступление, являются новобранцами и не имеют должной подготовки и боевого опыта.

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Контрнаступление ВСУ идет медленно и нелегко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что многие напрасно ожидают от Украины «голливудского фильма» при наступлении. «Прогресс на поле боя был медленнее, чем хотелось бы», — заявил Зеленский в интервью BBC. Он также отметил, что наступление идет нелегко из-за российских мин на поле боя. Украинский лидер объяснил, что многие ждут от страны «голливудский фильм» и результатов, однако ВСУ будут продвигаться так, как считают нужным. Также Зеленский попросил истребители F-16. Он уточнил, что пилоты могут начать обучение уже в августе 2023 года. Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что большие потери ВСУ стали неприятной новостью для Зеленского. В Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) писали, что наступление Киева за 10 дней стало «кровавой баней» для ВСУ. Выяснилось, что многие бойцы, отправленные в наступление, являются новобранцами и не имеют должной подготовки и боевого опыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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