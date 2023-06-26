Курганский губернатор намерен ограничить аборты

Губернатор Вадим Шумков дал новое поручение врачам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил бороться с оттоком населения и низкой рождаемостью, ограничив аборты. Об этом URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«Губернатор решил уменьшить количество абортов в регионе. Он поставил медикам задачу отговорить 80% женщин от абортов. Это поручение связанно с низкой рождаемостью и оттоком населения», — уточнили собеседники агентства. Сейчас в Курганской области смертность в два раза превышает рождаемость. Число жителей составляет 761 000.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос уточнили, что работу по доабортному консультированию в медучреждениях проводят специалисты, которые прошли специальную подготовку. «За пять месяцев этого года подобная работа позволила сохранить более 100 малышей. Прервали беременность около 700 женщин. В это число входят и женщины, которые прервали беременность по медицинским показаниям», — говорится в ответе властей. С 2019 по 2022 годы в регионе удалось сохранить жизни 1500 малышей.

Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил специалистам Курганского перинатального центра обратить особое внимание на проблему бесплодия семейных пар для повышения рождаемости в регионе. Он отмечал, что власти не оставляем без внимания ни одно обращение, особенно если это касается бесплодия в браке. Таким парам сразу предлагают помощь.