Филиал нефтегазовой компании ХМАО собирает военные билеты сотрудников «на случай мобилизации»

Филиал ПИТЦ «Геофизика» в ХМАО собирает военные билеты сотрудников для бронирования «на случай мобилизации». Об этом агентству сообщили в отделе кадров компании.
«Проводим работу по бронированию сотрудников на случай мобилизации. Всем, кто состоит на учете в военкомате, нужно скинуть на мессенджер сканы всех страниц военного билета, даже не заполненные», — сообщили на предприятии.
Массовое бронирование компания проводит впервые. Прежде данные о воинской обязанности работников в ХМАО на предприятии не собирали.
Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие «Аргос-Кедр» предлагает сотрудникам стопроцентную бронь от мобилизации. Из-за роста объема работ в ХМАО требуются специалисты разной квалификации.
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