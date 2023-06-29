29 июня 2023

Филиал нефтегазовой компании ХМАО собирает военные билеты сотрудников «на случай мобилизации»

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный билет и паспорт РФ. Екатеринбург, военный билет, призывной возраст, мобилизация
Нефтяники собирают военные билеты сотрудников Фото:

Филиал ПИТЦ «Геофизика» в ХМАО собирает военные билеты сотрудников для бронирования «на случай мобилизации». Об этом агентству сообщили в отделе кадров компании.

«Проводим работу по бронированию сотрудников на случай мобилизации. Всем, кто состоит на учете в военкомате, нужно скинуть на мессенджер сканы всех страниц военного билета, даже не заполненные», — сообщили на предприятии.

Массовое бронирование компания проводит впервые. Прежде данные о воинской обязанности работников в ХМАО на предприятии не собирали.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие «Аргос-Кедр» предлагает сотрудникам стопроцентную бронь от мобилизации. Из-за роста объема работ в ХМАО требуются специалисты разной квалификации.

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Филиал ПИТЦ «Геофизика» в ХМАО собирает военные билеты сотрудников для бронирования «на случай мобилизации». Об этом агентству сообщили в отделе кадров компании. «Проводим работу по бронированию сотрудников на случай мобилизации. Всем, кто состоит на учете в военкомате, нужно скинуть на мессенджер сканы всех страниц военного билета, даже не заполненные», — сообщили на предприятии. Массовое бронирование компания проводит впервые. Прежде данные о воинской обязанности работников в ХМАО на предприятии не собирали. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие «Аргос-Кедр» предлагает сотрудникам стопроцентную бронь от мобилизации. Из-за роста объема работ в ХМАО требуются специалисты разной квалификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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