Депутаты приняли отставку мэра, который стал замом губернатора ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) во время заседания городской думы депутаты приняли отставку главы администрации города Андрея Гаранина. Он оставил пост в связи с переходом на вышестоящую должность, сообщают URA.RU источники в городской администрации.
«Андрей Гаранин подал заявление об уходе с поста главы города. На состоявшемся сегодня, 30 июня, заседании депутаты приняли отставку мэра», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.
По информации собеседников агентства, исполнять обязанности мэра будет первый замглавы Андрей Бандурко. В правительстве якобы видят его наиболее вероятным преемником Гаранина.
Ранее URA.RU рассказало, что 29 июня на прошедшем в Салехарде заседании совета глав губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил Гаранина своим заместителем и директором департамента природных ресурсов и экологии. Предварительно Артюхов провел с Гараниным рабочую встречу, где последний доложил о своих успехах на посту мэра.
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