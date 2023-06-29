Депутаты приняли отставку мэра, который стал замом губернатора ЯНАО

Глава администрации Губкинского Гаранин ушел на повышение

30 июня 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Андрей Гаранин подал в отставку с поста мэра Губкинского в связи с переходом на другую должность Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В Губкинском (ЯНАО) во время заседания городской думы депутаты приняли отставку главы администрации города Андрея Гаранина. Он оставил пост в связи с переходом на вышестоящую должность, сообщают URA.RU источники в городской администрации. «Андрей Гаранин подал заявление об уходе с поста главы города. На состоявшемся сегодня, 30 июня, заседании депутаты приняли отставку мэра», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. По информации собеседников агентства, исполнять обязанности мэра будет первый замглавы Андрей Бандурко. В правительстве якобы видят его наиболее вероятным преемником Гаранина. Ранее URA.RU рассказало, что 29 июня на прошедшем в Салехарде заседании совета глав губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил Гаранина своим заместителем и директором департамента природных ресурсов и экологии. Предварительно Артюхов провел с Гараниным рабочую встречу, где последний доложил о своих успехах на посту мэра.

В Губкинском (ЯНАО) во время заседания городской думы депутаты приняли отставку главы администрации города Андрея Гаранина. Он оставил пост в связи с переходом на вышестоящую должность, сообщают URA.RU источники в городской администрации. «Андрей Гаранин подал заявление об уходе с поста главы города. На состоявшемся сегодня, 30 июня, заседании депутаты приняли отставку мэра», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. По информации собеседников агентства, исполнять обязанности мэра будет первый замглавы Андрей Бандурко. В правительстве якобы видят его наиболее вероятным преемником Гаранина. Ранее URA.RU рассказало, что 29 июня на прошедшем в Салехарде заседании совета глав губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил Гаранина своим заместителем и директором департамента природных ресурсов и экологии. Предварительно Артюхов провел с Гараниным рабочую встречу, где последний доложил о своих успехах на посту мэра.