29 июня 2023

Депутаты приняли отставку мэра, который стал замом губернатора ЯНАО

Глава администрации Губкинского Гаранин ушел на повышение
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин подал в отставку с поста мэра Губкинского в связи с переходом на другую должность Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) во время заседания городской думы депутаты приняли отставку главы администрации города Андрея Гаранина. Он оставил пост в связи с переходом на вышестоящую должность, сообщают URA.RU источники в городской администрации.

«Андрей Гаранин подал заявление об уходе с поста главы города. На состоявшемся сегодня, 30 июня, заседании депутаты приняли отставку мэра», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

По информации собеседников агентства, исполнять обязанности мэра будет первый замглавы Андрей Бандурко. В правительстве якобы видят его наиболее вероятным преемником Гаранина.

Ранее URA.RU рассказало, что 29 июня на прошедшем в Салехарде заседании совета глав губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил Гаранина своим заместителем и директором департамента природных ресурсов и экологии. Предварительно Артюхов провел с Гараниным рабочую встречу, где последний доложил о своих успехах на посту мэра.

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В Губкинском (ЯНАО) во время заседания городской думы депутаты приняли отставку главы администрации города Андрея Гаранина. Он оставил пост в связи с переходом на вышестоящую должность, сообщают URA.RU источники в городской администрации. «Андрей Гаранин подал заявление об уходе с поста главы города. На состоявшемся сегодня, 30 июня, заседании депутаты приняли отставку мэра», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. По информации собеседников агентства, исполнять обязанности мэра будет первый замглавы Андрей Бандурко. В правительстве якобы видят его наиболее вероятным преемником Гаранина. Ранее URA.RU рассказало, что 29 июня на прошедшем в Салехарде заседании совета глав губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил Гаранина своим заместителем и директором департамента природных ресурсов и экологии. Предварительно Артюхов провел с Гараниным рабочую встречу, где последний доложил о своих успехах на посту мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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