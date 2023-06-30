Рыбак выловил восьмикилограммовую щуку в челябинском водохранилище. Фото

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, рыболов, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Крупную щуку рыбак выловил в Аргазинском водохранилище Фото:

В Аргазинском водохранилище (Челябинская область) рыбак выловил щуку весом 8,2 килограмма. Снимками своего улова Александр К. поделился в беседе рыбаков в соцсети «ВКонтакте».

«Парни предложили взвесить. Замерял как их весами, так и моими. Вес одинаковый — 8,2 килограмма. Рыба больше метра в длину», — написал Александр К. в паблике «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте».

Под постом часть комментаторов положительно отзывается об улове, другая часть даже завидует. Нашлись и те, кто не поверил удаче рыбака.

«На восьмерку не похожа. Но все равно зачет!» — написал Сергей Е. в комментариях под постом.

Рыбаки области ранее перечислили самые рыбные водоемы. В топ вошли озера Сугояк и Карагуш, которые находятся недалеко от Челябинска, река Урал и другие.

Фото:

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В Аргазинском водохранилище (Челябинская область) рыбак выловил щуку весом 8,2 килограмма. Снимками своего улова Александр К. поделился в беседе рыбаков в соцсети «ВКонтакте». «Парни предложили взвесить. Замерял как их весами, так и моими. Вес одинаковый — 8,2 килограмма. Рыба больше метра в длину», — написал Александр К. в паблике «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте». Под постом часть комментаторов положительно отзывается об улове, другая часть даже завидует. Нашлись и те, кто не поверил удаче рыбака. «На восьмерку не похожа. Но все равно зачет!» — написал Сергей Е. в комментариях под постом. Рыбаки области ранее перечислили самые рыбные водоемы. В топ вошли озера Сугояк и Карагуш, которые находятся недалеко от Челябинска, река Урал и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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