Крупную щуку рыбак выловил в Аргазинском водохранилище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аргазинском водохранилище (Челябинская область) рыбак выловил щуку весом 8,2 килограмма. Снимками своего улова Александр К. поделился в беседе рыбаков в соцсети «ВКонтакте».

«Парни предложили взвесить. Замерял как их весами, так и моими. Вес одинаковый — 8,2 килограмма. Рыба больше метра в длину», — написал Александр К. в паблике «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте».

Под постом часть комментаторов положительно отзывается об улове, другая часть даже завидует. Нашлись и те, кто не поверил удаче рыбака.

«На восьмерку не похожа. Но все равно зачет!» — написал Сергей Е. в комментариях под постом.

Рыбаки области ранее перечислили самые рыбные водоемы. В топ вошли озера Сугояк и Карагуш, которые находятся недалеко от Челябинска, река Урал и другие.