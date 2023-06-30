В Аргазинском водохранилище (Челябинская область) рыбак выловил щуку весом 8,2 килограмма. Снимками своего улова Александр К. поделился в беседе рыбаков в соцсети «ВКонтакте».
«Парни предложили взвесить. Замерял как их весами, так и моими. Вес одинаковый — 8,2 килограмма. Рыба больше метра в длину», — написал Александр К. в паблике «Рыбалка в Челябинской области, Озера» в соцсети «ВКонтакте».
Под постом часть комментаторов положительно отзывается об улове, другая часть даже завидует. Нашлись и те, кто не поверил удаче рыбака.
«На восьмерку не похожа. Но все равно зачет!» — написал Сергей Е. в комментариях под постом.
Рыбаки области ранее перечислили самые рыбные водоемы. В топ вошли озера Сугояк и Карагуш, которые находятся недалеко от Челябинска, река Урал и другие.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.