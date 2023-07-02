В Москве рассмотрят заявление кандидата на должность зампредседателя Курганского облсуда

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в Москве рассмотрят заявление Юрия Банникова на должность заместителя председателя Курганского областного суда. Информация появилась на сайте коллегии.
«Повестка заседания ВККС РФ. Заявление Банникова Юрия Николаевича о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Курганского областного суда», — говорится в содержании повестки. Заявление о рекомендации рассмотрят 3 июля.
Как пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда, Банников претендует на должность зампредседателя по уголовным делам. Конкурс был объявлен 16 марта. Ранее эту должность занимал нынешний председатель Андрей Роот.
В настоящее время кандидат работает в Кетовском районном суде. Банников был назначен председателем районного суда приказом президента РФ в августе 2021 года.
Ранее URA.RU сообщало, что судья Людмила Деревенко получила рекомендацию ВККС на должность зампредседателя Курганского арбитражного суда. Несмотря на вопросы комиссии, женщина прошла квалификационный барьер.
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