В Москве рассмотрят заявление кандидата на должность зампредседателя Курганского облсуда

03 июля 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

ВККС рассмотрит заявление кандидата на пост в Курганском облсуде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в Москве рассмотрят заявление Юрия Банникова на должность заместителя председателя Курганского областного суда. Информация появилась на сайте коллегии. «Повестка заседания ВККС РФ. Заявление Банникова Юрия Николаевича о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Курганского областного суда», — говорится в содержании повестки. Заявление о рекомендации рассмотрят 3 июля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда, Банников претендует на должность зампредседателя по уголовным делам. Конкурс был объявлен 16 марта. Ранее эту должность занимал нынешний председатель Андрей Роот. В настоящее время кандидат работает в Кетовском районном суде. Банников был назначен председателем районного суда приказом президента РФ в августе 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что судья Людмила Деревенко получила рекомендацию ВККС на должность зампредседателя Курганского арбитражного суда. Несмотря на вопросы комиссии, женщина прошла квалификационный барьер.

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в Москве рассмотрят заявление Юрия Банникова на должность заместителя председателя Курганского областного суда. Информация появилась на сайте коллегии. «Повестка заседания ВККС РФ. Заявление Банникова Юрия Николаевича о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Курганского областного суда», — говорится в содержании повестки. Заявление о рекомендации рассмотрят 3 июля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда, Банников претендует на должность зампредседателя по уголовным делам. Конкурс был объявлен 16 марта. Ранее эту должность занимал нынешний председатель Андрей Роот. В настоящее время кандидат работает в Кетовском районном суде. Банников был назначен председателем районного суда приказом президента РФ в августе 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что судья Людмила Деревенко получила рекомендацию ВККС на должность зампредседателя Курганского арбитражного суда. Несмотря на вопросы комиссии, женщина прошла квалификационный барьер.