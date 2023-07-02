02 июля 2023
01 июля 2023

В Москве рассмотрят заявление кандидата на должность зампредседателя Курганского облсуда

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
ВККС рассмотрит заявление кандидата на пост в  Курганском облсуде Фото:

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в Москве рассмотрят заявление Юрия Банникова на должность заместителя председателя Курганского областного суда. Информация появилась на сайте коллегии.

«Повестка заседания ВККС РФ. Заявление Банникова Юрия Николаевича о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Курганского областного суда», — говорится в содержании повестки. Заявление о рекомендации рассмотрят 3 июля.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда, Банников претендует на должность зампредседателя по уголовным делам. Конкурс был объявлен 16 марта. Ранее эту должность занимал нынешний председатель Андрей Роот.

В настоящее время кандидат работает в Кетовском районном суде. Банников был назначен председателем районного суда приказом президента РФ в августе 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что судья Людмила Деревенко получила рекомендацию ВККС на должность зампредседателя Курганского арбитражного суда. Несмотря на вопросы комиссии, женщина прошла квалификационный барьер.

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На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) в Москве рассмотрят заявление Юрия Банникова на должность заместителя председателя Курганского областного суда. Информация появилась на сайте коллегии. «Повестка заседания ВККС РФ. Заявление Банникова Юрия Николаевича о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Курганского областного суда», — говорится в содержании повестки. Заявление о рекомендации рассмотрят 3 июля. Как пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда, Банников претендует на должность зампредседателя по уголовным делам. Конкурс был объявлен 16 марта. Ранее эту должность занимал нынешний председатель Андрей Роот. В настоящее время кандидат работает в Кетовском районном суде. Банников был назначен председателем районного суда приказом президента РФ в августе 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что судья Людмила Деревенко получила рекомендацию ВККС на должность зампредседателя Курганского арбитражного суда. Несмотря на вопросы комиссии, женщина прошла квалификационный барьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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