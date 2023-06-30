Женщину, пропавшую в Свердловской области, нашли без сознания в лесу

30 июня 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале нашли пропавшую в лесу женщину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики нашли пропавшую в лесах Пышминского городского округа (Свердловская область) 45-летнюю Светлану Болотину. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД области полковник Валерий Горелых. Еще 29 июня женщина ушла за ягодами в лес, но вовремя домой не вернулась. Подруги Светланы сообщили об ее пропаже. «Обнаружил женщину сержант полиции из подразделения ППС ОВД Пышмы-сельской Евгений Метенев. Любительница ягод находилась в канаве и признаков жизни не подавала, хотя ее громко звали. Представители МВД вынуждены были вести ее под руки до бригады неотложки, так как было очевидно, что пострадавшей требуется медицинская помощь. Ее лицо сильно искусали комары», — сказал полковник Горелых. По его словам, сотрудники полиции и волонтеры, участвующие в поиске Светланы Болотиной, возвращаются по местам дислокаций. «Спасибо всем, кто оказал помощь полиции в розыске», — добавил Горелых. Ранее URA.RU писало, что в лесу Пышминского городского округа пропала 45-летняя Светлана Болотина, которая отправилась собирать ягоды. В поиске женщины были задействованы 40 сотрудников полиции и волонтеры.

Силовики нашли пропавшую в лесах Пышминского городского округа (Свердловская область) 45-летнюю Светлану Болотину. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД области полковник Валерий Горелых. Еще 29 июня женщина ушла за ягодами в лес, но вовремя домой не вернулась. Подруги Светланы сообщили об ее пропаже. «Обнаружил женщину сержант полиции из подразделения ППС ОВД Пышмы-сельской Евгений Метенев. Любительница ягод находилась в канаве и признаков жизни не подавала, хотя ее громко звали. Представители МВД вынуждены были вести ее под руки до бригады неотложки, так как было очевидно, что пострадавшей требуется медицинская помощь. Ее лицо сильно искусали комары», — сказал полковник Горелых. По его словам, сотрудники полиции и волонтеры, участвующие в поиске Светланы Болотиной, возвращаются по местам дислокаций. «Спасибо всем, кто оказал помощь полиции в розыске», — добавил Горелых. Ранее URA.RU писало, что в лесу Пышминского городского округа пропала 45-летняя Светлана Болотина, которая отправилась собирать ягоды. В поиске женщины были задействованы 40 сотрудников полиции и волонтеры.