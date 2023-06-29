29 июня 2023

Замгенпрокурора Зайцев вмешался в спор мэрии Кургана с бизнесменами

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Бизнесмены обращались замгенпрокурора Сергею Зайцеву во время его поездки в Курган Фото:

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев помог бизнесмену, которому мэрия Кургана в 25 раза увеличила аренду за землю, и перевозчику, не получившему от властей компенсации за льготный проезд. Данная информация была размещена 30 июня на сайте управления Генеральной прокуратуры России по УрФО.

«Проверено обращение предпринимателя, арендующего земельный участок в Кургане, которому в одностороннем порядке был увеличен размер арендной платы в 25 раз», — указано в сообщении. Бизнесмен обращался к Зайцеву по этому поводу в апреле, во время визита замгенпрокурора в Курган.

В ведомстве отметили, что после вмешательства прокуратуры власти отменили решение об увеличении аренды и оставили ее в прежнем размере. Тогда же к Зайцеву обратился перевозчик, которому представители муниципального учреждения «Транспортное управление» задолжали 675 тысяч рублей компенсации за предоставление льгот на проезд. Позже долг был погашен.

В конце июня Зайцев провел видеоконференцию по жалобам погорельцев из Курганской области. После нее замгенпрокурора поручил тщательно проверить все факты, изложенные в заявлениях погорельцев.

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Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев помог бизнесмену, которому мэрия Кургана в 25 раза увеличила аренду за землю, и перевозчику, не получившему от властей компенсации за льготный проезд. Данная информация была размещена 30 июня на сайте управления Генеральной прокуратуры России по УрФО. «Проверено обращение предпринимателя, арендующего земельный участок в Кургане, которому в одностороннем порядке был увеличен размер арендной платы в 25 раз», — указано в сообщении. Бизнесмен обращался к Зайцеву по этому поводу в апреле, во время визита замгенпрокурора в Курган. В ведомстве отметили, что после вмешательства прокуратуры власти отменили решение об увеличении аренды и оставили ее в прежнем размере. Тогда же к Зайцеву обратился перевозчик, которому представители муниципального учреждения «Транспортное управление» задолжали 675 тысяч рублей компенсации за предоставление льгот на проезд. Позже долг был погашен. В конце июня Зайцев провел видеоконференцию по жалобам погорельцев из Курганской области. После нее замгенпрокурора поручил тщательно проверить все факты, изложенные в заявлениях погорельцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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