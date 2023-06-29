29 июня 2023

Губернатор Артюхов намерен сделать из тундры туристический объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Власти уже привлеки миллиарды рублей частных инвестиций Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов намерен привлекать поток туристов в предгорья Полярного Урала. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Тобольск на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

«Абсолютно уверен в востребованности этого проекта. Во всем мире сейчас люди интересуются Севером, такая же тенденция есть и у нас. Мы видим это на примере нашего региона. Мы поняли, что эту тенденцию нужно ловить и предлагать более качественные решения. Я рад, что нас поддержал крупнейший инвестор — „Азимут“ — крупная сеть отелей. Они вкладывают более 10 миллиардов рублей частных инвестиций», — заявил Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами.

Губернатор также отметил, что основной задачей является сохранность природы тундры. Власти постараются создать условия, в которых контакт туристов и коренных жителей Полярного Урала будет в балансе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Артюхов отправился в тундру, чтобы узнать об актуальных проблемах тундровиков и устроить «цифровой детокс». Позже жители ЯНАО изъявили желание провести время на Полярном Урале среди кочевников на примере главы региона.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов намерен привлекать поток туристов в предгорья Полярного Урала. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Тобольск на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. «Абсолютно уверен в востребованности этого проекта. Во всем мире сейчас люди интересуются Севером, такая же тенденция есть и у нас. Мы видим это на примере нашего региона. Мы поняли, что эту тенденцию нужно ловить и предлагать более качественные решения. Я рад, что нас поддержал крупнейший инвестор — „Азимут“ — крупная сеть отелей. Они вкладывают более 10 миллиардов рублей частных инвестиций», — заявил Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами. Губернатор также отметил, что основной задачей является сохранность природы тундры. Власти постараются создать условия, в которых контакт туристов и коренных жителей Полярного Урала будет в балансе. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Артюхов отправился в тундру, чтобы узнать об актуальных проблемах тундровиков и устроить «цифровой детокс». Позже жители ЯНАО изъявили желание провести время на Полярном Урале среди кочевников на примере главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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