Губернатор Артюхов намерен сделать из тундры туристический объект

30 июня 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Власти уже привлеки миллиарды рублей частных инвестиций Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов намерен привлекать поток туристов в предгорья Полярного Урала. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Тобольск на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. «Абсолютно уверен в востребованности этого проекта. Во всем мире сейчас люди интересуются Севером, такая же тенденция есть и у нас. Мы видим это на примере нашего региона. Мы поняли, что эту тенденцию нужно ловить и предлагать более качественные решения. Я рад, что нас поддержал крупнейший инвестор — „Азимут“ — крупная сеть отелей. Они вкладывают более 10 миллиардов рублей частных инвестиций», — заявил Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами. Губернатор также отметил, что основной задачей является сохранность природы тундры. Власти постараются создать условия, в которых контакт туристов и коренных жителей Полярного Урала будет в балансе. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Артюхов отправился в тундру, чтобы узнать об актуальных проблемах тундровиков и устроить «цифровой детокс». Позже жители ЯНАО изъявили желание провести время на Полярном Урале среди кочевников на примере главы региона.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов намерен привлекать поток туристов в предгорья Полярного Урала. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Тобольск на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. «Абсолютно уверен в востребованности этого проекта. Во всем мире сейчас люди интересуются Севером, такая же тенденция есть и у нас. Мы видим это на примере нашего региона. Мы поняли, что эту тенденцию нужно ловить и предлагать более качественные решения. Я рад, что нас поддержал крупнейший инвестор — „Азимут“ — крупная сеть отелей. Они вкладывают более 10 миллиардов рублей частных инвестиций», — заявил Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами. Губернатор также отметил, что основной задачей является сохранность природы тундры. Власти постараются создать условия, в которых контакт туристов и коренных жителей Полярного Урала будет в балансе. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Артюхов отправился в тундру, чтобы узнать об актуальных проблемах тундровиков и устроить «цифровой детокс». Позже жители ЯНАО изъявили желание провести время на Полярном Урале среди кочевников на примере главы региона.