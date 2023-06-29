29 июня 2023

Жители ЯНАО захотели повторить опыт Артюхова и отправиться в тундру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Ямальцев заинтересовали туры на Полярный Урал Фото:

Жители ЯНАО изъявили желание провести время на Полярном Урале среди кочевников, как это сделал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Об этом ямальцы начали писать в telegram-канале главы после его трехдневной поездки в тундру.

«Я очень хотела бы попасть туда, но не знаю пока, что и как. Сейчас только мечтаю об этом», — написала в комментариях Бактыгул Турдакунова. «Подскажите, какая цена поездки для обычных граждан в такое путешествие из Салехарда?» — поинтересовался Виктор Машков. «А как туда попасть, есть какие-то туры?» — написал Александр Востриков. «Очень хотелось бы также уехать в тундру, перезагрузиться. Такой отдых однозначно незабываемый и не сравнить ни с чем», — отметила Мария.

Представители агентства по развитию регионального туризма ямальцам ответили, что стоимость такой поездки зависит от многих факторов. Помочь в выборе маршрута всем желающим могут специалисты туристско-информационного центра. Там уточнили, что наиболее популярные туры: «Чумовая жизнь» — туроператор «Дискавер Ямал», «Душа тундры — стойбище оленеводов» — туроператор «Арктика тур».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов устроил себе цифровой детокс. Он уехал в тундру на три дня. Там губернатор пообщался с кочевниками об их проблемах.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО изъявили желание провести время на Полярном Урале среди кочевников, как это сделал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Об этом ямальцы начали писать в telegram-канале главы после его трехдневной поездки в тундру. «Я очень хотела бы попасть туда, но не знаю пока, что и как. Сейчас только мечтаю об этом», — написала в комментариях Бактыгул Турдакунова. «Подскажите, какая цена поездки для обычных граждан в такое путешествие из Салехарда?» — поинтересовался Виктор Машков. «А как туда попасть, есть какие-то туры?» — написал Александр Востриков. «Очень хотелось бы также уехать в тундру, перезагрузиться. Такой отдых однозначно незабываемый и не сравнить ни с чем», — отметила Мария. Представители агентства по развитию регионального туризма ямальцам ответили, что стоимость такой поездки зависит от многих факторов. Помочь в выборе маршрута всем желающим могут специалисты туристско-информационного центра. Там уточнили, что наиболее популярные туры: «Чумовая жизнь» — туроператор «Дискавер Ямал», «Душа тундры — стойбище оленеводов» — туроператор «Арктика тур». Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов устроил себе цифровой детокс. Он уехал в тундру на три дня. Там губернатор пообщался с кочевниками об их проблемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...