Жители ЯНАО захотели повторить опыт Артюхова и отправиться в тундру

Ямальцев заинтересовали туры на Полярный Урал Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Жители ЯНАО изъявили желание провести время на Полярном Урале среди кочевников, как это сделал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Об этом ямальцы начали писать в telegram-канале главы после его трехдневной поездки в тундру.

«Я очень хотела бы попасть туда, но не знаю пока, что и как. Сейчас только мечтаю об этом», — написала в комментариях Бактыгул Турдакунова. «Подскажите, какая цена поездки для обычных граждан в такое путешествие из Салехарда?» — поинтересовался Виктор Машков. «А как туда попасть, есть какие-то туры?» — написал Александр Востриков. «Очень хотелось бы также уехать в тундру, перезагрузиться. Такой отдых однозначно незабываемый и не сравнить ни с чем», — отметила Мария.

Представители агентства по развитию регионального туризма ямальцам ответили, что стоимость такой поездки зависит от многих факторов. Помочь в выборе маршрута всем желающим могут специалисты туристско-информационного центра. Там уточнили, что наиболее популярные туры: «Чумовая жизнь» — туроператор «Дискавер Ямал», «Душа тундры — стойбище оленеводов» — туроператор «Арктика тур».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов устроил себе цифровой детокс. Он уехал в тундру на три дня. Там губернатор пообщался с кочевниками об их проблемах.