Бастрыкин взял на контроль дело о гибели Далера Бобиева в Екатеринбурге

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Глава СК поставил на контроль расследование о гибели Далера Бобиева Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование о гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

«Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову оперативно доложить о первоначальных результатах расследования. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале СК России «Следком».

Опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева задержали в ночь на 29 июня. В это же время силовики обнаружили тело ребенка. По версии приемной матери Вероники Наумовой, мальчик умер из-за несчастного случая в ванне. Женщина призналась в совершенном преступлении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил Наумову под стражу до 26 августа 2023 года. Полная информация о деле Далера — в материале URA.RU.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование о гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации. «Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову оперативно доложить о первоначальных результатах расследования. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале СК России «Следком». Опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева задержали в ночь на 29 июня. В это же время силовики обнаружили тело ребенка. По версии приемной матери Вероники Наумовой, мальчик умер из-за несчастного случая в ванне. Женщина призналась в совершенном преступлении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил Наумову под стражу до 26 августа 2023 года. Полная информация о деле Далера — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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