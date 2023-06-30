Бастрыкин взял на контроль дело о гибели Далера Бобиева в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование о гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
«Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову оперативно доложить о первоначальных результатах расследования. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале СК России «Следком».
Опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева задержали в ночь на 29 июня. В это же время силовики обнаружили тело ребенка. По версии приемной матери Вероники Наумовой, мальчик умер из-за несчастного случая в ванне. Женщина призналась в совершенном преступлении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил Наумову под стражу до 26 августа 2023 года. Полная информация о деле Далера — в материале URA.RU.
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