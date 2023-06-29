29 июня 2023

Суд Екатеринбурга отправил за решетку опекуна, которую обвиняют в убийстве Далера Бобиева

Опекун, которую обвиняют в убийстве Далера Бобиева, пробудет в СИЗО до 26 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург
Мальчик погиб еще в декабре, но Наумова скрывала его смерть до конца июня Фото:
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Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО опекуна Веронику Наумову, которая воспитывала погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Ее задержали в ночь на 29 июня. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд избрал в отношении Наумовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 дней. Она пробудет за решеткой до 26 августа», — передает корреспондент из зала Чкаловского районного суда.

Вероника Наумова заявила о пропаже шестилетнего Далера днем 26 июня. Изначально опекун проходила по уголовному делу «Убийство малолетнего» как потерпевшая, но в ночь на 29 июня ее задержали, она созналась в преступлении. Мальчика нашли в это же время в гараже семьи Наумовых — его тело спрятали в подпол в сумке. Ребенок погиб в декабре, но его тело хорошо сохранилось, что позволит криминалистам выяснить точные причины смерти малыша. Вся подробная информация о трагедии — в материале URA.RU.

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Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО опекуна Веронику Наумову, которая воспитывала погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Ее задержали в ночь на 29 июня. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд избрал в отношении Наумовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 дней. Она пробудет за решеткой до 26 августа», — передает корреспондент из зала Чкаловского районного суда. Вероника Наумова заявила о пропаже шестилетнего Далера днем 26 июня. Изначально опекун проходила по уголовному делу «Убийство малолетнего» как потерпевшая, но в ночь на 29 июня ее задержали, она созналась в преступлении. Мальчика нашли в это же время в гараже семьи Наумовых — его тело спрятали в подпол в сумке. Ребенок погиб в декабре, но его тело хорошо сохранилось, что позволит криминалистам выяснить точные причины смерти малыша. Вся подробная информация о трагедии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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