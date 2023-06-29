Суд Екатеринбурга отправил за решетку опекуна, которую обвиняют в убийстве Далера Бобиева

Опекун, которую обвиняют в убийстве Далера Бобиева, пробудет в СИЗО до 26 августа

30 июня 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Мальчик погиб еще в декабре, но Наумова скрывала его смерть до конца июня Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО опекуна Веронику Наумову, которая воспитывала погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Ее задержали в ночь на 29 июня. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд избрал в отношении Наумовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 дней. Она пробудет за решеткой до 26 августа», — передает корреспондент из зала Чкаловского районного суда. Вероника Наумова заявила о пропаже шестилетнего Далера днем 26 июня. Изначально опекун проходила по уголовному делу «Убийство малолетнего» как потерпевшая, но в ночь на 29 июня ее задержали, она созналась в преступлении. Мальчика нашли в это же время в гараже семьи Наумовых — его тело спрятали в подпол в сумке. Ребенок погиб в декабре, но его тело хорошо сохранилось, что позволит криминалистам выяснить точные причины смерти малыша. Вся подробная информация о трагедии — в материале URA.RU.

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО опекуна Веронику Наумову, которая воспитывала погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Ее задержали в ночь на 29 июня. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд избрал в отношении Наумовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 дней. Она пробудет за решеткой до 26 августа», — передает корреспондент из зала Чкаловского районного суда. Вероника Наумова заявила о пропаже шестилетнего Далера днем 26 июня. Изначально опекун проходила по уголовному делу «Убийство малолетнего» как потерпевшая, но в ночь на 29 июня ее задержали, она созналась в преступлении. Мальчика нашли в это же время в гараже семьи Наумовых — его тело спрятали в подпол в сумке. Ребенок погиб в декабре, но его тело хорошо сохранилось, что позволит криминалистам выяснить точные причины смерти малыша. Вся подробная информация о трагедии — в материале URA.RU.