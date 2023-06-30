Белый дом объяснил провал украинского контрнаступления

Кирби: провал наступления ВСУ обусловлен погодой и хорошей подготовкой ВС РФ
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ провалили наступление из-за подготовки российских войск, сказал Джон Кирби Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Провал украинского наступления связан с погодными условиями на фронте и хорошей подготовкой российских войск к обороне. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Погода была несговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали и очень глубоко окопались», — сказал Джон Кирби, передает CNN.

ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель украинская армия так и не смогла добиться успехов. Глава президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с URA.RU предположил, что операция провалилась из-за рекламирования наступления Киевом. Западные СМИ писали, что ВСУ понесли тяжелые потери при попытках прорвать оборону российских войск.

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Провал украинского наступления связан с погодными условиями на фронте и хорошей подготовкой российских войск к обороне. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. «Погода была несговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали и очень глубоко окопались», — сказал Джон Кирби, передает CNN. ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель украинская армия так и не смогла добиться успехов. Глава президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с URA.RU предположил, что операция провалилась из-за рекламирования наступления Киевом. Западные СМИ писали, что ВСУ понесли тяжелые потери при попытках прорвать оборону российских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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