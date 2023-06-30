Белый дом объяснил провал украинского контрнаступления

Провал украинского наступления связан с погодными условиями на фронте и хорошей подготовкой российских войск к обороне. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Погода была несговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали и очень глубоко окопались», —
ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель украинская армия так и не смогла добиться успехов. Глава президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с URA.RU предположил, что операция провалилась из-за рекламирования наступления Киевом. Западные СМИ писали, что ВСУ понесли тяжелые потери при попытках прорвать оборону российских войск.
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