Белый дом объяснил провал украинского контрнаступления

Кирби: провал наступления ВСУ обусловлен погодой и хорошей подготовкой ВС РФ

30 июня 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

ВСУ провалили наступление из-за подготовки российских войск, сказал Джон Кирби Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провал украинского наступления связан с погодными условиями на фронте и хорошей подготовкой российских войск к обороне. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. «Погода была несговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали и очень глубоко окопались», — сказал Джон Кирби, передает CNN. ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель украинская армия так и не смогла добиться успехов. Глава президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с URA.RU предположил, что операция провалилась из-за рекламирования наступления Киевом. Западные СМИ писали, что ВСУ понесли тяжелые потери при попытках прорвать оборону российских войск.

Провал украинского наступления связан с погодными условиями на фронте и хорошей подготовкой российских войск к обороне. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. «Погода была несговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали и очень глубоко окопались», — сказал Джон Кирби, передает CNN. ВСУ начали наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель украинская армия так и не смогла добиться успехов. Глава президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с URA.RU предположил, что операция провалилась из-за рекламирования наступления Киевом. Западные СМИ писали, что ВСУ понесли тяжелые потери при попытках прорвать оборону российских войск.