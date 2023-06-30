Путин открыл доступ частному капиталу к космическим проектам

Путин допустил частные компании к космосу

30 июня 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин открыл доступ частным компаниям к космическим проектам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственно-частное партнерство в космической сфере будет развиваться, поскольку это создает условия для дальнейшего развития проектов в этой отрасли. Это дал понять президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым 30 июня. Тем самым он оперативно отреагировал на проект, который представил накануне на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» ученый из Сергиева Посада Вячеслав Темкин. «Вчера на форуме АСИ обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки — это до 200 километров. Там проблемы, связанные с двигателем прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании. Мы с вами недавно говорили об этом, и вы сами сказали, что нужно как раз частные компании привлекать к этой работе — не к этой, а вообще к космосу», — отметил Путин. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заверил президента РФ, что поможет инноватору с доработкой его проекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Борисов сообщил, что с инноватором уже связался. «Он абсолютно прав, что интерес к низким орбитам — 200 километров — очень высок, потому что, скажем, разрешение оптики с этой орбиты и с 500 километров отличается: на 200 — лучше… Ученому надо сказать большое спасибо, что он привлек ваше внимание к этой проблеме. Мы найдем возможность поддержать его исследование», — заверил президента глава Роскосмоса. Такая оперативная реакция Путина на частную инициативу в космической области говорит о том, что космос перестал быть сферой интересов крупных компаний (прежде всего, Роскосмоса), пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Космос, по словам эксперта, может быть полезен в самых разных отраслях. «Путин неслучайно ухватился за этот повод и попросил поддержать эту инициативу. До сих пор в космос основные вложения делало государство — это наземная инфраструктура, космодромы, связь, навигация, орбитальная группировка спутников. Но технологии тиражируются, становятся дешевле, значит, появляется доступ для частного капитала. Там, где есть частный капитал, инициатива идет быстрее, так как он не зажат в условиях государственного регулирования. А значит, возникает перспектива появления новых успешных коммерческих проектов», — пояснил Кузнецов. Статья по теме Путин устроил тест-драйв новых технологий На форуме АСИ 29 июня изобретатель Вячеслав Темкин сообщил президенту, что «результаты разработки прорывные», и внедрение этой технологии «позволит России первой в мире занять коридор от 200 до 500 км». Путин согласился, что нужно это делать и пообещал обсудить тему с руководством Роскосмоса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственно-частное партнерство в космической сфере будет развиваться, поскольку это создает условия для дальнейшего развития проектов в этой отрасли. Это дал понять президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым 30 июня. Тем самым он оперативно отреагировал на проект, который представил накануне на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» ученый из Сергиева Посада Вячеслав Темкин. «Вчера на форуме АСИ обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки — это до 200 километров. Там проблемы, связанные с двигателем прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании. Мы с вами недавно говорили об этом, и вы сами сказали, что нужно как раз частные компании привлекать к этой работе — не к этой, а вообще к космосу», — отметил Путин. Борисов сообщил, что с инноватором уже связался. «Он абсолютно прав, что интерес к низким орбитам — 200 километров — очень высок, потому что, скажем, разрешение оптики с этой орбиты и с 500 километров отличается: на 200 — лучше… Ученому надо сказать большое спасибо, что он привлек ваше внимание к этой проблеме. Мы найдем возможность поддержать его исследование», — заверил президента глава Роскосмоса. Такая оперативная реакция Путина на частную инициативу в космической области говорит о том, что космос перестал быть сферой интересов крупных компаний (прежде всего, Роскосмоса), пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Космос, по словам эксперта, может быть полезен в самых разных отраслях. На форуме АСИ 29 июня изобретатель Вячеслав Темкин сообщил президенту, что «результаты разработки прорывные», и внедрение этой технологии «позволит России первой в мире занять коридор от 200 до 500 км». Путин согласился, что нужно это делать и пообещал обсудить тему с руководством Роскосмоса.