В Госдуме бойцам СВО подсказали, как гарантированно получить отпуск

Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, ради получения отпуска можно выдвигаться на выборы. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов
«Обсуждаю в общественной приемной обращения граждан по поводу непредоставления участникам СВО отпуска. <…> У военнослужащего есть интересный и абсолютно законный способ решить эту проблему. Стать зарегистрированным кандидатом на выборах», — написал Иванов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае военнослужащий сможет получить отпуск в период избирательной кампании.
Ранее в Минобрнауке посоветовали вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы за прохождение службы в СВО. По информации ведомства, бонусные баллы могут получить мобилизованные, добровольцы и контрактники, передает телеканал 360.Крое того, кабмин утвердил выдачу семьям погибших в зоне СВО добровольцев удостоверений, подтверждающих статус, пишет RT.
Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, ради получения отпуска можно выдвигаться на выборы. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов «Обсуждаю в общественной приемной обращения граждан по поводу непредоставления участникам СВО отпуска. <…> У военнослужащего есть интересный и абсолютно законный способ решить эту проблему. Стать зарегистрированным кандидатом на выборах», — написал Иванов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае военнослужащий сможет получить отпуск в период избирательной кампании. Ранее в Минобрнауке посоветовали вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы за прохождение службы в СВО. По информации ведомства, бонусные баллы могут получить мобилизованные, добровольцы и контрактники, передает телеканал 360.Крое того, кабмин утвердил выдачу семьям погибших в зоне СВО добровольцев удостоверений, подтверждающих статус, пишет RT.