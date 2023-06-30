В Госдуме бойцам СВО подсказали, как гарантированно получить отпуск

Депутат Иванов посоветовал ради получения отпуска участникам СВО выдвигаться на выборы

30 июня 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Вопрос получения отпуска военнослужащими СВО Иванов обсуждал в общественной приемной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, ради получения отпуска можно выдвигаться на выборы. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов «Обсуждаю в общественной приемной обращения граждан по поводу непредоставления участникам СВО отпуска. <…> У военнослужащего есть интересный и абсолютно законный способ решить эту проблему. Стать зарегистрированным кандидатом на выборах», — написал Иванов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае военнослужащий сможет получить отпуск в период избирательной кампании. Ранее в Минобрнауке посоветовали вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы за прохождение службы в СВО. По информации ведомства, бонусные баллы могут получить мобилизованные, добровольцы и контрактники, передает телеканал 360.Крое того, кабмин утвердил выдачу семьям погибших в зоне СВО добровольцев удостоверений, подтверждающих статус, пишет RT.

Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, ради получения отпуска можно выдвигаться на выборы. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов «Обсуждаю в общественной приемной обращения граждан по поводу непредоставления участникам СВО отпуска. <…> У военнослужащего есть интересный и абсолютно законный способ решить эту проблему. Стать зарегистрированным кандидатом на выборах», — написал Иванов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае военнослужащий сможет получить отпуск в период избирательной кампании. Ранее в Минобрнауке посоветовали вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы за прохождение службы в СВО. По информации ведомства, бонусные баллы могут получить мобилизованные, добровольцы и контрактники, передает телеканал 360.Крое того, кабмин утвердил выдачу семьям погибших в зоне СВО добровольцев удостоверений, подтверждающих статус, пишет RT.