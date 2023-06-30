В Госдуме бойцам СВО подсказали, как гарантированно получить отпуск

Депутат Иванов посоветовал ради получения отпуска участникам СВО выдвигаться на выборы
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Вопрос получения отпуска военнослужащими СВО Иванов обсуждал в общественной приемной Фото:
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Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, ради получения отпуска можно выдвигаться на выборы. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов

«Обсуждаю в общественной приемной обращения граждан по поводу непредоставления участникам СВО отпуска. <…> У военнослужащего есть интересный и абсолютно законный способ решить эту проблему. Стать зарегистрированным кандидатом на выборах», — написал Иванов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае военнослужащий сможет получить отпуск в период избирательной кампании.

Ранее в Минобрнауке посоветовали вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы за прохождение службы в СВО. По информации ведомства, бонусные баллы могут получить мобилизованные, добровольцы и контрактники, передает телеканал 360.Крое того, кабмин утвердил выдачу семьям погибших в зоне СВО добровольцев удостоверений, подтверждающих статус, пишет RT.

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Военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, ради получения отпуска можно выдвигаться на выборы. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов «Обсуждаю в общественной приемной обращения граждан по поводу непредоставления участникам СВО отпуска. <…> У военнослужащего есть интересный и абсолютно законный способ решить эту проблему. Стать зарегистрированным кандидатом на выборах», — написал Иванов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае военнослужащий сможет получить отпуск в период избирательной кампании. Ранее в Минобрнауке посоветовали вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы за прохождение службы в СВО. По информации ведомства, бонусные баллы могут получить мобилизованные, добровольцы и контрактники, передает телеканал 360.Крое того, кабмин утвердил выдачу семьям погибших в зоне СВО добровольцев удостоверений, подтверждающих статус, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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