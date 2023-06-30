30 июня 2023

Синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль. скрин

Гисметео: синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, лужа, утка, лето, жара, жажда, вода
Челябинцев ждет жаркий и дождливый июль Фото:

В июле жителей Челябинска ждет жаркая и дождливая погода. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео».

«В первой декаде июля в Челябинске ожидается жаркая погода, воздух будет прогреваться до 28-30 градусов. Аналогичная погода будет с 15 по 20 июля и с 25 по 28 июля», — указывают метеорологи, добавляя, что половину месяца будут идти дожди.

Ночные температуры не должны опуститься ниже 11 градусов, дневные — не ниже 17 градусов. В среднем в июле синоптики обещают порядка 24-26 градусов выше ноля.

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильном ветре, который придет вместе с жарой 1 июля. В воскресенье, 2 июля, в Челябинске также прогнозируется теплая погода до +28 градусов. При этом будет облачно, без осадков и ветер заметно стихнет.

В июле челябинцев ожидают жара и ливни
В июле челябинцев ожидают жара и ливни

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В июле жителей Челябинска ждет жаркая и дождливая погода. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео». «В первой декаде июля в Челябинске ожидается жаркая погода, воздух будет прогреваться до 28-30 градусов. Аналогичная погода будет с 15 по 20 июля и с 25 по 28 июля», — указывают метеорологи, добавляя, что половину месяца будут идти дожди. Ночные температуры не должны опуститься ниже 11 градусов, дневные — не ниже 17 градусов. В среднем в июле синоптики обещают порядка 24-26 градусов выше ноля. Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильном ветре, который придет вместе с жарой 1 июля. В воскресенье, 2 июля, в Челябинске также прогнозируется теплая погода до +28 градусов. При этом будет облачно, без осадков и ветер заметно стихнет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...