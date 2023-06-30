Гисметео: синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль

Челябинцев ждет жаркий и дождливый июль Фото: Московец Илья © URA.RU

В июле жителей Челябинска ждет жаркая и дождливая погода. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео».

«В первой декаде июля в Челябинске ожидается жаркая погода, воздух будет прогреваться до 28-30 градусов. Аналогичная погода будет с 15 по 20 июля и с 25 по 28 июля», — указывают метеорологи, добавляя, что половину месяца будут идти дожди.

Ночные температуры не должны опуститься ниже 11 градусов, дневные — не ниже 17 градусов. В среднем в июле синоптики обещают порядка 24-26 градусов выше ноля.

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о сильном ветре, который придет вместе с жарой 1 июля. В воскресенье, 2 июля, в Челябинске также прогнозируется теплая погода до +28 градусов. При этом будет облачно, без осадков и ветер заметно стихнет.