Полянский предупредил о подготовке ядерной провокации ВСУ на ЗАЭС

Полянский заявил о возможной подготовке операции ВСУ под чужим флагом на ЗАЭС

Киев планирует обвинить РФ в нападении на ЗАЭС, заявил Полянский Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев и Запад, вероятно, хотят обвинить ядерной провокации на Запорожской АЭС Россию, и для этого готовят операцию «под чужим флагом». Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Видимо, киевский режим и его западные спонсоры решили пойти на ядерную провокацию на Запорожской АЭС, которую Украина регулярно обстреливает. <…> Им нужна новая операция „под чужим флагом“, чтобы обвинить Россию», — написал Полянский в Twitter. Он отметил, что совершить провокацию Киеву и его западным сторонникам необходимо, чтобы вернуть на свою сторону поддержку западного общества.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина может готовиться к очередному теракту. Так она отреагировала на сообщения о размещении в Киеве дополнительных устройств для измерения радиации на случай аварии на ЗАЭС, пишет RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с опровержением информации о том, что Россия готовит провокации на ЗАЭС. Он назвал эти обвинения в адрес РФ «враньем чистой воды», передает телеканал 360.