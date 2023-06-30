В Курганской области июль ожидается теплым и сухим

01 июля 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

В Курганской области июль прогнозируется теплым и сухим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области прогнозируется средняя температура июля 22 градуса. Это означает, что в течение месяца будет 24 дня с температурой выше нормы и 7 дней с температурой ниже нормы. Об этом написал синоптик-любитель Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Вероятность холодного июля крайне мала. Дневная температура чаще будет в диапазоне от 24 до 33 градусов. Ночная от 12 до 19 градусов. За весь месяц выпадет 25 мм осадков, что составляет 41% от месячной нормы», — указано на сайте. По данным метеоролога-любителя, в первой декаде июля средняя температура будет выше нормы на 4-6 градусов. Днем ожидается 29-33 градуса, ночью 15-19 градусов. Во второй половине июля, пишет Винштейн, температура прогнозируется днем 24-29 градусов, ночью 12-17 градусов. Ранее URA.RU писало, что жаркая погода придет в Курганскую область с наступлением июля. Температура воздуха может прогреться до 32 градусов. Прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС.

В Курганской области прогнозируется средняя температура июля 22 градуса. Это означает, что в течение месяца будет 24 дня с температурой выше нормы и 7 дней с температурой ниже нормы. Об этом написал синоптик-любитель Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Вероятность холодного июля крайне мала. Дневная температура чаще будет в диапазоне от 24 до 33 градусов. Ночная от 12 до 19 градусов. За весь месяц выпадет 25 мм осадков, что составляет 41% от месячной нормы», — указано на сайте. По данным метеоролога-любителя, в первой декаде июля средняя температура будет выше нормы на 4-6 градусов. Днем ожидается 29-33 градуса, ночью 15-19 градусов. Во второй половине июля, пишет Винштейн, температура прогнозируется днем 24-29 градусов, ночью 12-17 градусов. Ранее URA.RU писало, что жаркая погода придет в Курганскую область с наступлением июля. Температура воздуха может прогреться до 32 градусов. Прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС.