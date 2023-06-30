Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обвиняется в похищении банкира

01 июля 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Гражданин Таджикистана обвиняется в похищении банкира у себя на родине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в похищении банкира в своей стране. Об этом рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры Таджикистана. «Гражданин Таджикистана, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в своей родной стране в похищении банкира», — передает сообщение генпрокуратуры ТАСС. В ходе следствия установлено, что гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является одним из участников организованной преступной группы. Он скрылся в Молдове через Турцию, с целью дальнейшего укрытия в странах Европейского союза. 30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба, устроенная иностранным гражданином, которому был запрещен въезд в Молдову. В связи с этим пассажиров эвакуировали из здания.

Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в похищении банкира в своей стране. Об этом рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры Таджикистана. «Гражданин Таджикистана, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в своей родной стране в похищении банкира», — передает сообщение генпрокуратуры ТАСС. В ходе следствия установлено, что гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является одним из участников организованной преступной группы. Он скрылся в Молдове через Турцию, с целью дальнейшего укрытия в странах Европейского союза. 30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба, устроенная иностранным гражданином, которому был запрещен въезд в Молдову. В связи с этим пассажиров эвакуировали из здания.