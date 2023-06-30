30 июня 2023

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обвиняется в похищении банкира

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Гражданин Таджикистана обвиняется в похищении банкира у себя на родине Фото:

Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в похищении банкира в своей стране. Об этом рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры Таджикистана.

«Гражданин Таджикистана, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в своей родной стране в похищении банкира», — передает сообщение генпрокуратуры ТАСС. В ходе следствия установлено, что гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является одним из участников организованной преступной группы. Он скрылся в Молдове через Турцию, с целью дальнейшего укрытия в странах Европейского союза.

30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба, устроенная иностранным гражданином, которому был запрещен въезд в Молдову. В связи с этим пассажиров эвакуировали из здания.

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Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в похищении банкира в своей стране. Об этом рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры Таджикистана. «Гражданин Таджикистана, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в своей родной стране в похищении банкира», — передает сообщение генпрокуратуры ТАСС. В ходе следствия установлено, что гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является одним из участников организованной преступной группы. Он скрылся в Молдове через Турцию, с целью дальнейшего укрытия в странах Европейского союза. 30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба, устроенная иностранным гражданином, которому был запрещен въезд в Молдову. В связи с этим пассажиров эвакуировали из здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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