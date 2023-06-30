В ЯНАО приставы помогли подсудимому во время приступа эпилепсии

01 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Сержант внутренней службы Антон Сысуев уложил мужчину на бок и оказал первую доврачебную помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в зале суда приставами была оказана помощь подсудимому, у которого начался приступ эпилепсии. Об этом рассказала журналистам Федеральная служба судебных приставов (УФССП) региона. «В зале заседаний Салехардского городского суда 29 июня случилось происшествие. Участники судебного процесса по делу о покушении на кражу ожидали начала заседания, когда у подсудимого случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание и упал на пол, начались судороги, изо рта пошла пена. Сержант внутренней службы Антон Сысуев, который обеспечивал безопасность суда, уложил мужчину на бок и оперативно оказал первую доврачебную помощь», — рассказали УФССП журналистам «МК-Ямал». По словам журналистов, в этот момент судебный пристав по ОУПДС Павел Чумакин вызвал скорую помощь. До приезда бригады подсудимый был под наблюдением сотрудников службы. После всего его увезла бригада скорой помощи. Также сообщили, что приступ у мужчины был без тяжелых последствий.

В Салехарде (ЯНАО) в зале суда приставами была оказана помощь подсудимому, у которого начался приступ эпилепсии. Об этом рассказала журналистам Федеральная служба судебных приставов (УФССП) региона. «В зале заседаний Салехардского городского суда 29 июня случилось происшествие. Участники судебного процесса по делу о покушении на кражу ожидали начала заседания, когда у подсудимого случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание и упал на пол, начались судороги, изо рта пошла пена. Сержант внутренней службы Антон Сысуев, который обеспечивал безопасность суда, уложил мужчину на бок и оперативно оказал первую доврачебную помощь», — рассказали УФССП журналистам «МК-Ямал». По словам журналистов, в этот момент судебный пристав по ОУПДС Павел Чумакин вызвал скорую помощь. До приезда бригады подсудимый был под наблюдением сотрудников службы. После всего его увезла бригада скорой помощи. Также сообщили, что приступ у мужчины был без тяжелых последствий.