На протестах во Франции задержали почти тысячу человек

01 июля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

На беспорядках во Франции задержано 994 человека, сообщает МВД Франции Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время беспорядков во Франции было задержано 994 человека. Об этом сообщили в МВД Франции. «С начала беспорядков задержано 994 человека», — передает сообщение МВД Le Monde. Там отметили, что это число сформировано после совершения новых задержаний минувшей ночью. Ранее в пригороде Парижа, городе Нантер, 17-летний подросток был убит выстрелом после того, как он отказался подчиниться полицейским указаниям. Это послужило причиной массовых беспорядков. Во время столкновений с полицией во Франции протестующие использовали фейерверки. Несовершеннолетние являются основной группой активистов, выступающих в рамках протестных мероприятий, передает «Национальная служба новостей». Также сообщается, что протестующие окружили офицеров французской полиции и жестоко избили. Например, одного из полицейских ударили ножом, другому сломали челюсть, передает деловая газета «Взгляд».

Во время беспорядков во Франции было задержано 994 человека. Об этом сообщили в МВД Франции. «С начала беспорядков задержано 994 человека», — передает сообщение МВД Le Monde. Там отметили, что это число сформировано после совершения новых задержаний минувшей ночью. Ранее в пригороде Парижа, городе Нантер, 17-летний подросток был убит выстрелом после того, как он отказался подчиниться полицейским указаниям. Это послужило причиной массовых беспорядков. Во время столкновений с полицией во Франции протестующие использовали фейерверки. Несовершеннолетние являются основной группой активистов, выступающих в рамках протестных мероприятий, передает «Национальная служба новостей». Также сообщается, что протестующие окружили офицеров французской полиции и жестоко избили. Например, одного из полицейских ударили ножом, другому сломали челюсть, передает деловая газета «Взгляд».