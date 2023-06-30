30 июня 2023

На протестах во Франции задержали почти тысячу человек

© Служба новостей «URA.RU»
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На беспорядках во Франции задержано 994 человека, сообщает МВД Франции Фото:

Во время беспорядков во Франции было задержано 994 человека. Об этом сообщили в МВД Франции.

«С начала беспорядков задержано 994 человека», — передает сообщение МВД Le Monde. Там отметили, что это число сформировано после совершения новых задержаний минувшей ночью.

Ранее в пригороде Парижа, городе Нантер, 17-летний подросток был убит выстрелом после того, как он отказался подчиниться полицейским указаниям. Это послужило причиной массовых беспорядков. Во время столкновений с полицией во Франции протестующие использовали фейерверки. Несовершеннолетние являются основной группой активистов, выступающих в рамках протестных мероприятий, передает «Национальная служба новостей». Также сообщается, что протестующие окружили офицеров французской полиции и жестоко избили. Например, одного из полицейских ударили ножом, другому сломали челюсть, передает деловая газета «Взгляд».

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Во время беспорядков во Франции было задержано 994 человека. Об этом сообщили в МВД Франции. «С начала беспорядков задержано 994 человека», — передает сообщение МВД Le Monde. Там отметили, что это число сформировано после совершения новых задержаний минувшей ночью. Ранее в пригороде Парижа, городе Нантер, 17-летний подросток был убит выстрелом после того, как он отказался подчиниться полицейским указаниям. Это послужило причиной массовых беспорядков. Во время столкновений с полицией во Франции протестующие использовали фейерверки. Несовершеннолетние являются основной группой активистов, выступающих в рамках протестных мероприятий, передает «Национальная служба новостей». Также сообщается, что протестующие окружили офицеров французской полиции и жестоко избили. Например, одного из полицейских ударили ножом, другому сломали челюсть, передает деловая газета «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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