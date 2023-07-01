Сладков: Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков

01 июля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Украина может отдать Сумы и Харьков, заявил Александр Сладков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти планируют оставить города Сумы и Харьков. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков. «Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что уже начались мероприятия по перевозке крупных предприятий. В то же время, ВСУ продолжают укреплять свою оборону на второй линии, заключил Сладков.

Украинские власти планируют оставить города Сумы и Харьков. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков. «Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что уже начались мероприятия по перевозке крупных предприятий. В то же время, ВСУ продолжают укреплять свою оборону на второй линии, заключил Сладков.