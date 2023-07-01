Сладков: Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков

Украинские власти планируют оставить города Сумы и Харьков. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков.
«Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что уже начались мероприятия по перевозке крупных предприятий. В то же время, ВСУ продолжают укреплять свою оборону на второй линии, заключил Сладков.
Украинские власти планируют оставить города Сумы и Харьков. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков. «Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что уже начались мероприятия по перевозке крупных предприятий. В то же время, ВСУ продолжают укреплять свою оборону на второй линии, заключил Сладков.