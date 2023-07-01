Сладков: Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков

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Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь
Украина может отдать Сумы и Харьков, заявил Александр Сладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти планируют оставить города Сумы и Харьков. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

«Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что уже начались мероприятия по перевозке крупных предприятий. В то же время, ВСУ продолжают укреплять свою оборону на второй линии, заключил Сладков.

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Украинские власти планируют оставить города Сумы и Харьков. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков. «Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он добавил, что уже начались мероприятия по перевозке крупных предприятий. В то же время, ВСУ продолжают укреплять свою оборону на второй линии, заключил Сладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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