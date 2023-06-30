30 июня 2023

Расследованием дела о гибели Далера Бобиева будет заниматься спецотдел следователей

КП: дело Далера Бобиева поручили отделу по особо важным делам СКР
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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, стихийный мемориал, бобиев далер
К делу Далера Бобиева подключили отдел по особо важным делам СКР Фото:
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Расследованием дела о гибели шестилетнего мальчика Далера Бобиева будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Уголовное дело об убийстве 6-летнего Далера признали сложным. Расследованием будет заниматься отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».

Мальчика воспитывали в приемной семье, а 26 июня волонтерам сообщили, что ребенок пропал. Позднее шестилетний мальчик был найден мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Приемная мать призналась в содеянном и теперь будет находиться в СИЗО до 26 августа.

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Расследованием дела о гибели шестилетнего мальчика Далера Бобиева будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Уголовное дело об убийстве 6-летнего Далера признали сложным. Расследованием будет заниматься отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Мальчика воспитывали в приемной семье, а 26 июня волонтерам сообщили, что ребенок пропал. Позднее шестилетний мальчик был найден мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Приемная мать призналась в содеянном и теперь будет находиться в СИЗО до 26 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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