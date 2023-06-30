Кандидат в спикеры думы Екатеринбурга обостряет борьбу на выборах

01 июля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Фракция Алексея Вихарева может увеличиться минимум до шести человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, которого называют кандидатом в председатели следующего созыва, расширяет свою фракцию. Его друг, депутат Дмитрий Николаев, не только занял проходное второе место в общегородском списке ЛДПР на выборах, но и выдвинулся по одномандатному округу №20. Об этом было объявлено на внеочередной партконференции, передает корреспондент URA.RU. В 20-м округе губернатор Евгений Куйвашев согласовал другого депутата — Владимира Стругова (победитель праймериз «Единой России») из антимэрской команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Если Николаев победит Стругова, «списочный» мандат перейдет третьему месту — бизнесмену Николаю Вахрушеву, ориентированному на Вихарева и главу реготделения партии, депутата заксо Александру Каптюгу. И Вихарев, таким образом, сможет провести в гордуму от ЛДПР сразу двух своих кандидатов. Его фракция в таком случае будет не из пяти человек, как предполагалось изначально, а как минимум из шести. Опрошенные корреспондентом участники кампании высоко оценивают шансы Дмитрия Николаева в округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом и Вахрушева Вихарев ведет не только по списку. Бизнесмен будет соперничать с основным оппонентом Вихарева, действующим председателем думы — Игорем Володиным (представляет команду Кочеткова и согласован Куйвашевым) — в округе №18. Впрочем, его шансы на успех собеседники агентства, погруженные в предвыборные расклады, оценивают как минимальные. «Не первый год поддерживаю ЛДПР, не только финансово, но и личным участием. Уверен, системная работа и диалог с жителями, принесут большую пользу городу. Планирую открыть общественную приемную, и помогать жителям 18 округа, не только в период выборов, а на постоянной, ежедневной основе», — отметил Вахрушев. Интересен также округ №10. Там ЛДПР против экс-чиновника мэрии Артура Зиганшина выдвинула Яну Вихареву — жену экс-депутата, главы Белоярского ГО Григория Вихарева, брата Алексея. Решение о ее финансировании, по слухам, якобы принято, но, кто источник, неясно. Начинающий политик может быть близка сразу к нескольким группам, включая Кочеткова. Сам Алексей Вихарев перед праймериз ЕР был согласован Куйвашевым на округ №19. Но по итогам голосования добился еще и проходного четвертого места в общегородском партсписке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, которого называют кандидатом в председатели следующего созыва, расширяет свою фракцию. Его друг, депутат Дмитрий Николаев, не только занял проходное второе место в общегородском списке ЛДПР на выборах, но и выдвинулся по одномандатному округу №20. Об этом было объявлено на внеочередной партконференции, передает корреспондент URA.RU. В 20-м округе губернатор Евгений Куйвашев согласовал другого депутата — Владимира Стругова (победитель праймериз «Единой России») из антимэрской команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Если Николаев победит Стругова, «списочный» мандат перейдет третьему месту — бизнесмену Николаю Вахрушеву, ориентированному на Вихарева и главу реготделения партии, депутата заксо Александру Каптюгу. И Вихарев, таким образом, сможет провести в гордуму от ЛДПР сразу двух своих кандидатов. Его фракция в таком случае будет не из пяти человек, как предполагалось изначально, а как минимум из шести. При этом и Вахрушева Вихарев ведет не только по списку. Бизнесмен будет соперничать с основным оппонентом Вихарева, действующим председателем думы — Игорем Володиным (представляет команду Кочеткова и согласован Куйвашевым) — в округе №18. Впрочем, его шансы на успех собеседники агентства, погруженные в предвыборные расклады, оценивают как минимальные. «Не первый год поддерживаю ЛДПР, не только финансово, но и личным участием. Уверен, системная работа и диалог с жителями, принесут большую пользу городу. Планирую открыть общественную приемную, и помогать жителям 18 округа, не только в период выборов, а на постоянной, ежедневной основе», — отметил Вахрушев. Интересен также округ №10. Там ЛДПР против экс-чиновника мэрии Артура Зиганшина выдвинула Яну Вихареву — жену экс-депутата, главы Белоярского ГО Григория Вихарева, брата Алексея. Решение о ее финансировании, по слухам, якобы принято, но, кто источник, неясно. Начинающий политик может быть близка сразу к нескольким группам, включая Кочеткова. Сам Алексей Вихарев перед праймериз ЕР был согласован Куйвашевым на округ №19. Но по итогам голосования добился еще и проходного четвертого места в общегородском партсписке.