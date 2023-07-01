Премьер Польши назвал главную причину беспорядков во Франции

Премьер Польши Моравецкий: к беспорядкам во Франции привела непродуманная миграционная политика ЕС

01 июля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша отказалась от нового миграционного пакта Фото: Официальный сайт президента Украины Неконтролируемая миграционная политика привела к беспорядкам во Франции. Об этом заявил заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Все мы видим, что происходит во Франции, в Швеции, которые нелегальная миграция привела к бездне. В течение одной ночи — несколько сотен спаленных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», — заявил Моравецкий на брифинге. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что ранее Евросоюз и Еврокомиссия просили Польшу согласиться на нормы принудительного приема мигрантов. Однако Моравецкий отказался снижать безопасный уровень в стране. Новый проект о мигрантах был одобрен на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге 8 июня. Пакт состоит из двух документов, которые касаются экономических мигрантов и беженцев. В документы входят введение квот на допуск в страну нелегальных мигрантов, а также возможность отказа от их нахождения при условии взноса в общий фонд ЕС на их жизнь в других государствах. Венгрия и Польша были против проекта. Ранее в пригороде Парижа, городе Нантер, 17-летний мальчик был убит выстрелом полицейского после того, как не подчинился его указаниям. Происшествие вызвало массовые беспорядки. Во время столкновений с полицией во Франции протестующие использовали фейерверки. Несовершеннолетние являются главной группой активистов, которые выступают в рамках протестных мероприятий. Протестующие также окружали офицеров французской полиции и жестоко их избивали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неконтролируемая миграционная политика привела к беспорядкам во Франции. Об этом заявил заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Все мы видим, что происходит во Франции, в Швеции, которые нелегальная миграция привела к бездне. В течение одной ночи — несколько сотен спаленных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», — заявил Моравецкий на брифинге. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что ранее Евросоюз и Еврокомиссия просили Польшу согласиться на нормы принудительного приема мигрантов. Однако Моравецкий отказался снижать безопасный уровень в стране. Новый проект о мигрантах был одобрен на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге 8 июня. Пакт состоит из двух документов, которые касаются экономических мигрантов и беженцев. В документы входят введение квот на допуск в страну нелегальных мигрантов, а также возможность отказа от их нахождения при условии взноса в общий фонд ЕС на их жизнь в других государствах. Венгрия и Польша были против проекта. Ранее в пригороде Парижа, городе Нантер, 17-летний мальчик был убит выстрелом полицейского после того, как не подчинился его указаниям. Происшествие вызвало массовые беспорядки. Во время столкновений с полицией во Франции протестующие использовали фейерверки. Несовершеннолетние являются главной группой активистов, которые выступают в рамках протестных мероприятий. Протестующие также окружали офицеров французской полиции и жестоко их избивали.