Путин пошутил над упавшим возле коньячного завода журналистом. Видео

01 июля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пошутил над журналистом Павлом Зарубиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Павел Зарубин, проходя мимо коньячного завода в Дербенте (Дагестан) поскользнулся на лестнице и упал рядом с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка. «Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — пошутил Путин. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста . Ранее Владимир Путин отправился в Дербент на встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он провел совещание по вопросам туризма в регионе. Российский президент вышел к жителям региона, нарушив тем самым ковидные правила.

Журналист Павел Зарубин, проходя мимо коньячного завода в Дербенте (Дагестан) поскользнулся на лестнице и упал рядом с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка. «Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — пошутил Путин. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Владимир Путин отправился в Дербент на встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он провел совещание по вопросам туризма в регионе. Российский президент вышел к жителям региона, нарушив тем самым ковидные правила.