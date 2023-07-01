Владимир Путин пошутил над журналистом Павлом Зарубиным
Журналист Павел Зарубин, проходя мимо коньячного завода в Дербенте (Дагестан) поскользнулся на лестнице и упал рядом с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка.
«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — пошутил Путин. Видео опубликовано в
Ранее Владимир Путин отправился в Дербент на встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он провел совещание по вопросам туризма в регионе. Российский президент вышел к жителям региона, нарушив тем самым ковидные правила.
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