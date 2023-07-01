Путин пошутил над упавшим возле коньячного завода журналистом. Видео

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин пошутил над журналистом Павлом Зарубиным Фото:

Журналист Павел Зарубин, проходя мимо коньячного завода в Дербенте (Дагестан) поскользнулся на лестнице и упал рядом с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка.

«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — пошутил Путин. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.

Ранее Владимир Путин отправился в Дербент на встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он провел совещание по вопросам туризма в регионе. Российский президент вышел к жителям региона, нарушив тем самым ковидные правила.

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Журналист Павел Зарубин, проходя мимо коньячного завода в Дербенте (Дагестан) поскользнулся на лестнице и упал рядом с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер пошутил, что Зарубин уже надышался запахом коньяка. «Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — пошутил Путин. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Владимир Путин отправился в Дербент на встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он провел совещание по вопросам туризма в регионе. Российский президент вышел к жителям региона, нарушив тем самым ковидные правила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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