На станции метро «Каширская» в Москве мужчина упал под поезд 01 июля 2023 в 22:52 Размер текста - 17 + Из-за падения мужчины под поезд было остановлено движение от станций «Автозаводская» до «Орехово» Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU В московском метро на станции «Каширская» мужчина упал под поезд. Об этом сообщили экстренные службы. Мужчине оказывают медицинскую помощь. «Пассажир упал под поезд, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса», — сообщили экстренные службы, их слова приводит « Интерфакс ». Мужчину сильно зажало на рельсах. Столичный департамент транспорта отметил в своем telegram-канале , что из-за происшествия остановили движения от станций «Автозаводская» до «Орехово». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. В 19:43 по московскому времени движение восстановили. В медицинской службе сообщили, что мужчина остался жив. Ему оказали медицинскую помощь. Ранее в Екатеринбурге 21-летний мужчина упал на рельсы метро. Он был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое. В московском метро на станции «Каширская» мужчина упал под поезд. Об этом сообщили экстренные службы. Мужчине оказывают медицинскую помощь. «Пассажир упал под поезд, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса», — сообщили экстренные службы, их слова приводит «Интерфакс». Мужчину сильно зажало на рельсах. Столичный департамент транспорта отметил в своем telegram-канале, что из-за происшествия остановили движения от станций «Автозаводская» до «Орехово». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. В 19:43 по московскому времени движение восстановили. В медицинской службе сообщили, что мужчина остался жив. Ему оказали медицинскую помощь. Ранее в Екатеринбурге 21-летний мужчина упал на рельсы метро. Он был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям