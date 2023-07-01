На станции метро «Каширская» в Москве мужчина упал под поезд

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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, метро, строгино
Из-за падения мужчины под поезд было остановлено движение от станций «Автозаводская» до «Орехово» Фото:

В московском метро на станции «Каширская» мужчина упал под поезд. Об этом сообщили экстренные службы. Мужчине оказывают медицинскую помощь.

«Пассажир упал под поезд, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса», — сообщили экстренные службы, их слова приводит «Интерфакс». Мужчину сильно зажало на рельсах.

Столичный департамент транспорта отметил в своем telegram-канале, что из-за происшествия остановили движения от станций «Автозаводская» до «Орехово». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. В 19:43 по московскому времени движение восстановили.

В медицинской службе сообщили, что мужчина остался жив. Ему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Екатеринбурге 21-летний мужчина упал на рельсы метро. Он был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое.

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В московском метро на станции «Каширская» мужчина упал под поезд. Об этом сообщили экстренные службы. Мужчине оказывают медицинскую помощь. «Пассажир упал под поезд, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса», — сообщили экстренные службы, их слова приводит «Интерфакс». Мужчину сильно зажало на рельсах. Столичный департамент транспорта отметил в своем telegram-канале, что из-за происшествия остановили движения от станций «Автозаводская» до «Орехово». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. В 19:43 по московскому времени движение восстановили. В медицинской службе сообщили, что мужчина остался жив. Ему оказали медицинскую помощь. Ранее в Екатеринбурге 21-летний мужчина упал на рельсы метро. Он был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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