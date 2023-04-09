09 апреля 2023

Стала известна судьба упавшего на рельсы метро екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, холл, транспорт, метрополитен, метро, станция 1905 года
После инцидента движение поездов в метро было временно приостановлено Фото:

Екатеринбуржца, упавшего на рельсы в екатеринбурском метро, доставили в больницу № 36. Пострадавшему 21 год, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«В 13.20 пассажира достали, он жив. С сочетанными травмами госпитализирован в 36 городскую больницу. Молодому человеку 21 год», — уточнил собеседник.

Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Мужчина по неизвестной причине упал на рельсы. В результате происшествия была обесточена линия от площади до станции метро «Проспект космонавтов». Движение поездов в данном направлении было временно остановлено, пассажиров вывели наружу.

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Екатеринбуржца, упавшего на рельсы в екатеринбурском метро, доставили в больницу № 36. Пострадавшему 21 год, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «В 13.20 пассажира достали, он жив. С сочетанными травмами госпитализирован в 36 городскую больницу. Молодому человеку 21 год», — уточнил собеседник. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Мужчина по неизвестной причине упал на рельсы. В результате происшествия была обесточена линия от площади до станции метро «Проспект космонавтов». Движение поездов в данном направлении было временно остановлено, пассажиров вывели наружу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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