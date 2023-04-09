Стала известна судьба упавшего на рельсы метро екатеринбуржца

После инцидента движение поездов в метро было временно приостановлено
Екатеринбуржца, упавшего на рельсы в екатеринбурском метро, доставили в больницу № 36. Пострадавшему 21 год, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«В 13.20 пассажира достали, он жив. С сочетанными травмами госпитализирован в 36 городскую больницу. Молодому человеку 21 год», — уточнил собеседник.
Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Мужчина по неизвестной причине упал на рельсы. В результате происшествия была обесточена линия от площади до станции метро «Проспект космонавтов». Движение поездов в данном направлении было временно остановлено, пассажиров вывели наружу.
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