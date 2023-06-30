В исправительной колонии Магнитогорска нашли тело осужденного

01 июля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Предварительная причина смерти заключенного — суицид Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ИК-18 Магнитогорска Челябинской области покончил с собой осужденный. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по региону. «30 июня в ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области был обнаружен мужчина 1978 года рождения без признаков жизни, осужденный по статье 105 часть 1, статье 139 часть 1 („Убийство“ и „Незаконное проникновение в жилище“ — прим. URA.RU). Предварительная причина смерти осужденного: суицид», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, мужчина был обнаружен в туалете барака. В региональном ГУФСИН добавили, что на место происшествия незамедлительно прибыл медработник учреждения. Он констатировал смерть осужденного. В ведомстве уточнили, что в по факту смерти осужденного проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее стало известно, что в тюрьме ГУФСИН, которая расположена на территории Верхнеуральска, покончил с собой заключенный. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, осужденный отбывал наказание по приговору суда за уклонение от уплаты алиментов на участке колонии-поселения при ИК-18.

В ИК-18 Магнитогорска Челябинской области покончил с собой осужденный. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по региону. «30 июня в ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области был обнаружен мужчина 1978 года рождения без признаков жизни, осужденный по статье 105 часть 1, статье 139 часть 1 („Убийство“ и „Незаконное проникновение в жилище“ — прим. URA.RU). Предварительная причина смерти осужденного: суицид», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным источника URA.RU, мужчина был обнаружен в туалете барака. В региональном ГУФСИН добавили, что на место происшествия незамедлительно прибыл медработник учреждения. Он констатировал смерть осужденного. В ведомстве уточнили, что в по факту смерти осужденного проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее стало известно, что в тюрьме ГУФСИН, которая расположена на территории Верхнеуральска, покончил с собой заключенный. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, осужденный отбывал наказание по приговору суда за уклонение от уплаты алиментов на участке колонии-поселения при ИК-18.