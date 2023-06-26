Житель Екатеринбурга забрал сотни тысяч рублей у бабушек из ХМАО и Тюмени

В Екатеринбурге задержали курьера-мошенника, забиравшего деньги у пожилых жительниц ХМАО и Тюмени

26 июня 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Женщины отдавали накопления, чтобы помощь своим близким Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, который, участвуя в мошеннической схеме, забрал порядка 340 тысяч рублей у пожилых жительниц ХМАО и Тюменской области. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». Сам мужчина думал, что собирает взятки. «В Югре в дежурную часть поступило сообщение от 37-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он сообщил, что мошенники обманом похитили у его пожилой родственницы 300 тысяч рублей, позвонив ей и сообщив, что внучка 82-летней женщины пострадала в аварии. Женщина передала деньги на лечение девушки пришедшему к ней домой посреднику», — сообщает «МВД Медиа». Полицейские начали поиск злоумышленника и в итоге вышли на его след. Преступником оказался ранее не судимый 58-летний житель Екатеринбурга. Мужчина работал курьером, вакансию нашел в мессенджере и думал, что забирает у граждан взятки для высокопоставленных лиц. Как было установлено, аналогичную схему задержанный провернул и в Тюменской области, где получил от обманутой гражданки около 40 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Почему в данной ситуации применена именно эта статья, не поясняется.

Сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, который, участвуя в мошеннической схеме, забрал порядка 340 тысяч рублей у пожилых жительниц ХМАО и Тюменской области. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». Сам мужчина думал, что собирает взятки. «В Югре в дежурную часть поступило сообщение от 37-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он сообщил, что мошенники обманом похитили у его пожилой родственницы 300 тысяч рублей, позвонив ей и сообщив, что внучка 82-летней женщины пострадала в аварии. Женщина передала деньги на лечение девушки пришедшему к ней домой посреднику», — сообщает «МВД Медиа». Полицейские начали поиск злоумышленника и в итоге вышли на его след. Преступником оказался ранее не судимый 58-летний житель Екатеринбурга. Мужчина работал курьером, вакансию нашел в мессенджере и думал, что забирает у граждан взятки для высокопоставленных лиц. Как было установлено, аналогичную схему задержанный провернул и в Тюменской области, где получил от обманутой гражданки около 40 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Почему в данной ситуации применена именно эта статья, не поясняется.