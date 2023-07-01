Россиян предупредили об опасности детских игрушек

Несоблюдение ряда обязательных условий при производстве детских игрушек может привести к тому, что эти товары станут переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом предупредила глава микробиологической лаборатории «ПромМаш Тест» Екатерина Леухина.
«Некоторые факторы могут привести к <…> возникновению пищевых инфекций и отравлений. Бактериальная обсемененность игрушек в значительной мере определяется структурой материала, из которого они изготовлены. Особенно быстро этому подвергаются мягкие игрушки», — рассказала Екатерина Леухина в интервью «Известиям».
Микробиолог пояснила, что многие производители в погоне за экономией меняют свойства и качество готовой продукции, используя вредные добавки. Опасные ферменты часто применяют при изготовители резиновых уточек, пупсов и прочих эластичных игрушек. По мнению экспертов, опрошенных изданием, токсичные соединения могут легко проникнуть в организм ребенка, а потому крайне важно, чтобы игрушки для самых маленьких детей были сертифицированы.
В апреле появилась информация, что в стране в ближайшие три года планируют построить пять новых заводов, которые будут выпускать игрушки, детскую мебель, посуду и канцтовары. Таким образом после реализации проекта авторы инициативы планируют увеличить долю российских товаров в магазинах до 44%.
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