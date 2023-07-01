01 июля 2023

Россиян предупредили об опасности детских игрушек

Микробиолог Леухина: поддельные игрушки способны стать переносчиками инфекционных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
Контрафактные игрушки могут навредить детям Фото:

Несоблюдение ряда обязательных условий при производстве детских игрушек может привести к тому, что эти товары станут переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом предупредила глава микробиологической лаборатории «ПромМаш Тест» Екатерина Леухина.

«Некоторые факторы могут привести к <…> возникновению пищевых инфекций и отравлений. Бактериальная обсемененность игрушек в значительной мере определяется структурой материала, из которого они изготовлены. Особенно быстро этому подвергаются мягкие игрушки», — рассказала Екатерина Леухина в интервью «Известиям».

Микробиолог пояснила, что многие производители в погоне за экономией меняют свойства и качество готовой продукции, используя вредные добавки. Опасные ферменты часто применяют при изготовители резиновых уточек, пупсов и прочих эластичных игрушек. По мнению экспертов, опрошенных изданием, токсичные соединения могут легко проникнуть в организм ребенка, а потому крайне важно, чтобы игрушки для самых маленьких детей были сертифицированы.

В апреле появилась информация, что в стране в ближайшие три года планируют построить пять новых заводов, которые будут выпускать игрушки, детскую мебель, посуду и канцтовары. Таким образом после реализации проекта авторы инициативы планируют увеличить долю российских товаров в магазинах до 44%.

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Несоблюдение ряда обязательных условий при производстве детских игрушек может привести к тому, что эти товары станут переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом предупредила глава микробиологической лаборатории «ПромМаш Тест» Екатерина Леухина. «Некоторые факторы могут привести к <…> возникновению пищевых инфекций и отравлений. Бактериальная обсемененность игрушек в значительной мере определяется структурой материала, из которого они изготовлены. Особенно быстро этому подвергаются мягкие игрушки», — рассказала Екатерина Леухина в интервью «Известиям». Микробиолог пояснила, что многие производители в погоне за экономией меняют свойства и качество готовой продукции, используя вредные добавки. Опасные ферменты часто применяют при изготовители резиновых уточек, пупсов и прочих эластичных игрушек. По мнению экспертов, опрошенных изданием, токсичные соединения могут легко проникнуть в организм ребенка, а потому крайне важно, чтобы игрушки для самых маленьких детей были сертифицированы. В апреле появилась информация, что в стране в ближайшие три года планируют построить пять новых заводов, которые будут выпускать игрушки, детскую мебель, посуду и канцтовары. Таким образом после реализации проекта авторы инициативы планируют увеличить долю российских товаров в магазинах до 44%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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