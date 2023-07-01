На пляже и набережной Нефтеюганска Чистомэн собрал 300 литров мусора. Фото

02 июля 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Активисту пришли на помощь неравнодушные жители города Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU На набережной и пляже Нефтеюганска навел порядок челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн. Он собрал 300 литров мусора. Об этом активист рассказал в социальных сетях. «Пришел на набережную. Официальная ее часть в порядке, без мусора, но я пошел туда, где мэр обычно не бывает. Под каждым деревом и кустом что-то валяется, собрал пару больших мешков, литров 300», — сообщил Чистомэн в своем telegram-канале. После Набережной волонтер отправился на пляж и убрал свалку, стихийно организованную на входе. Активисту помогали пара неравнодушных жителей города. Чистомэн попросил Нефтеюганцев помочь с вывозом мусора. Также активист обратился к администрации муниципалитета с просьбой поставить контейнеры для отходов в локациях, где была сделана уборка. Ранее сообщалось, что Чистомэн отправился в тур по городам ХМАО и ЯНАО. В Нижневартовске он предупредил администрацию строительной фирмы о штрафе за отсутствие на стройплощадке пункта для мойки колес. Набережная в Нефтеюганске Фото: telegram-канал Чистомэна Жители Нефтеюганска, которые помогли Чистомэну навести порядок на пляже Фото: telegram-канал Чистомэна Стихийная свалка на пляже Фото: telegram-канал Чистомэна Фото: telegram-канал Чистомэна

На набережной и пляже Нефтеюганска навел порядок челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн. Он собрал 300 литров мусора. Об этом активист рассказал в социальных сетях. «Пришел на набережную. Официальная ее часть в порядке, без мусора, но я пошел туда, где мэр обычно не бывает. Под каждым деревом и кустом что-то валяется, собрал пару больших мешков, литров 300», — сообщил Чистомэн в своем telegram-канале. После Набережной волонтер отправился на пляж и убрал свалку, стихийно организованную на входе. Активисту помогали пара неравнодушных жителей города. Чистомэн попросил Нефтеюганцев помочь с вывозом мусора. Также активист обратился к администрации муниципалитета с просьбой поставить контейнеры для отходов в локациях, где была сделана уборка. Ранее сообщалось, что Чистомэн отправился в тур по городам ХМАО и ЯНАО. В Нижневартовске он предупредил администрацию строительной фирмы о штрафе за отсутствие на стройплощадке пункта для мойки колес.