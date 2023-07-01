На набережной и пляже Нефтеюганска навел порядок челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн. Он собрал 300 литров мусора. Об этом активист рассказал в социальных сетях.
«Пришел на набережную. Официальная ее часть в порядке, без мусора, но я пошел туда, где мэр обычно не бывает. Под каждым деревом и кустом что-то валяется, собрал пару больших мешков, литров 300», — сообщил Чистомэн в своем telegram-канале. После Набережной волонтер отправился на пляж и убрал свалку, стихийно организованную на входе. Активисту помогали пара неравнодушных жителей города.
Чистомэн попросил Нефтеюганцев помочь с вывозом мусора. Также активист обратился к администрации муниципалитета с просьбой поставить контейнеры для отходов в локациях, где была сделана уборка.
Ранее сообщалось, что Чистомэн отправился в тур по городам ХМАО и ЯНАО. В Нижневартовске он предупредил администрацию строительной фирмы о штрафе за отсутствие на стройплощадке пункта для мойки колес.
Набережная в Нефтеюганске
Фото: telegram-канал Чистомэна
Жители Нефтеюганска, которые помогли Чистомэну навести порядок на пляже
На набережной и пляже Нефтеюганска навел порядок челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн. Он собрал 300 литров мусора. Об этом активист рассказал в социальных сетях. «Пришел на набережную. Официальная ее часть в порядке, без мусора, но я пошел туда, где мэр обычно не бывает. Под каждым деревом и кустом что-то валяется, собрал пару больших мешков, литров 300», — сообщил Чистомэн в своем telegram-канале. После Набережной волонтер отправился на пляж и убрал свалку, стихийно организованную на входе. Активисту помогали пара неравнодушных жителей города. Чистомэн попросил Нефтеюганцев помочь с вывозом мусора. Также активист обратился к администрации муниципалитета с просьбой поставить контейнеры для отходов в локациях, где была сделана уборка. Ранее сообщалось, что Чистомэн отправился в тур по городам ХМАО и ЯНАО. В Нижневартовске он предупредил администрацию строительной фирмы о штрафе за отсутствие на стройплощадке пункта для мойки колес.