01 июля 2023
30 июня 2023

На пляже и набережной Нефтеюганска Чистомэн собрал 300 литров мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Активисту пришли на помощь неравнодушные жители города Фото:

На набережной и пляже Нефтеюганска навел порядок челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн. Он собрал 300 литров мусора. Об этом активист рассказал в социальных сетях.

«Пришел на набережную. Официальная ее часть в порядке, без мусора, но я пошел туда, где мэр обычно не бывает. Под каждым деревом и кустом что-то валяется, собрал пару больших мешков, литров 300», — сообщил Чистомэн в своем telegram-канале. После Набережной волонтер отправился на пляж и убрал свалку, стихийно организованную на входе. Активисту помогали пара неравнодушных жителей города.

Чистомэн попросил Нефтеюганцев помочь с вывозом мусора. Также активист обратился к администрации муниципалитета с просьбой поставить контейнеры для отходов в локациях, где была сделана уборка.

Ранее сообщалось, что Чистомэн отправился в тур по городам ХМАО и ЯНАО. В Нижневартовске он предупредил администрацию строительной фирмы о штрафе за отсутствие на стройплощадке пункта для мойки колес.

Набережная в Нефтеюганске
Набережная в Нефтеюганске
Фото:
Жители Нефтеюганска, которые помогли Чистомэну навести порядок на пляже
Жители Нефтеюганска, которые помогли Чистомэну навести порядок на пляже
Фото:
Стихийная свалка на пляже
Стихийная свалка на пляже
Фото:
Фото:

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На набережной и пляже Нефтеюганска навел порядок челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн. Он собрал 300 литров мусора. Об этом активист рассказал в социальных сетях. «Пришел на набережную. Официальная ее часть в порядке, без мусора, но я пошел туда, где мэр обычно не бывает. Под каждым деревом и кустом что-то валяется, собрал пару больших мешков, литров 300», — сообщил Чистомэн в своем telegram-канале. После Набережной волонтер отправился на пляж и убрал свалку, стихийно организованную на входе. Активисту помогали пара неравнодушных жителей города. Чистомэн попросил Нефтеюганцев помочь с вывозом мусора. Также активист обратился к администрации муниципалитета с просьбой поставить контейнеры для отходов в локациях, где была сделана уборка. Ранее сообщалось, что Чистомэн отправился в тур по городам ХМАО и ЯНАО. В Нижневартовске он предупредил администрацию строительной фирмы о штрафе за отсутствие на стройплощадке пункта для мойки колес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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