Массовые беспорядки во Франции перекинулись в другие страны Европы. Видео

Британский политик Пол Голдинг: беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию и Бельгию

02 июля 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

В городе Лозанна митингующие устраивают поджоги, рассказал Пол Голдинг (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Беспорядки во Франции, начавшиеся после убийства подростка местной полицией, распространились на Швейцарию и Бельгию. В городе Лозанна (Швейцария) протестующие устраивают беспорядки и вступают в конфронтацию с ОМОНом. Об этом сообщил британский политик Пол Голдинг. «Беспорядки и грабежи во Франции распространились сегодня ночью и на Швейцарию, и Бельгию. В городе Лозанна были разграблены магазины и произошли столкновения участников беспорядков с ОМОНом», — написал Голдинг в своем twitter-аккаунте. Во Франции ночь тоже прошла неспокойно. Протестующие стреляли из боевых автоматических винтовок и использовали взрывчатку. Для урегулирования ситуации на месте находится полиция и бронетранспортеры. Беспорядки начались 28 июня. Тогда местная полиция застрелила темнокожего подростка. Он не подчинился их требованиям, передает телеканал 360. Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов в стране, пишет «Национальная служба новостей». У протестующих обнаружили винтовки, переданные Украине в 2022 году, сообщает «Царьград».

Беспорядки во Франции, начавшиеся после убийства подростка местной полицией, распространились на Швейцарию и Бельгию. В городе Лозанна (Швейцария) протестующие устраивают беспорядки и вступают в конфронтацию с ОМОНом. Об этом сообщил британский политик Пол Голдинг. «Беспорядки и грабежи во Франции распространились сегодня ночью и на Швейцарию, и Бельгию. В городе Лозанна были разграблены магазины и произошли столкновения участников беспорядков с ОМОНом», — написал Голдинг в своем twitter-аккаунте. Во Франции ночь тоже прошла неспокойно. Протестующие стреляли из боевых автоматических винтовок и использовали взрывчатку. Для урегулирования ситуации на месте находится полиция и бронетранспортеры. Беспорядки начались 28 июня. Тогда местная полиция застрелила темнокожего подростка. Он не подчинился их требованиям, передает телеканал 360. Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов в стране, пишет «Национальная служба новостей». У протестующих обнаружили винтовки, переданные Украине в 2022 году, сообщает «Царьград».