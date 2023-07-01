01 июля 2023

Массовые беспорядки во Франции перекинулись в другие страны Европы. Видео

Британский политик Пол Голдинг: беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию и Бельгию
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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, машина, пожар, париж, франция, протест, поджог
В городе Лозанна митингующие устраивают поджоги, рассказал Пол Голдинг (архивное фото) Фото:

Беспорядки во Франции, начавшиеся после убийства подростка местной полицией, распространились на Швейцарию и Бельгию. В городе Лозанна (Швейцария) протестующие устраивают беспорядки и вступают в конфронтацию с ОМОНом. Об этом сообщил британский политик Пол Голдинг.

«Беспорядки и грабежи во Франции распространились сегодня ночью и на Швейцарию, и Бельгию. В городе Лозанна были разграблены магазины и произошли столкновения участников беспорядков с ОМОНом», — написал Голдинг в своем twitter-аккаунте.

Во Франции ночь тоже прошла неспокойно. Протестующие стреляли из боевых автоматических винтовок и использовали взрывчатку. Для урегулирования ситуации на месте находится полиция и бронетранспортеры.

Беспорядки начались 28 июня. Тогда местная полиция застрелила темнокожего подростка. Он не подчинился их требованиям, передает телеканал 360. Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов в стране, пишет «Национальная служба новостей». У протестующих обнаружили винтовки, переданные Украине в 2022 году, сообщает «Царьград».

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Беспорядки во Франции, начавшиеся после убийства подростка местной полицией, распространились на Швейцарию и Бельгию. В городе Лозанна (Швейцария) протестующие устраивают беспорядки и вступают в конфронтацию с ОМОНом. Об этом сообщил британский политик Пол Голдинг. «Беспорядки и грабежи во Франции распространились сегодня ночью и на Швейцарию, и Бельгию. В городе Лозанна были разграблены магазины и произошли столкновения участников беспорядков с ОМОНом», — написал Голдинг в своем twitter-аккаунте. Во Франции ночь тоже прошла неспокойно. Протестующие стреляли из боевых автоматических винтовок и использовали взрывчатку. Для урегулирования ситуации на месте находится полиция и бронетранспортеры. Беспорядки начались 28 июня. Тогда местная полиция застрелила темнокожего подростка. Он не подчинился их требованиям, передает телеканал 360. Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов в стране, пишет «Национальная служба новостей». У протестующих обнаружили винтовки, переданные Украине в 2022 году, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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