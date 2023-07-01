Беспорядки во Франции, начавшиеся после убийства подростка местной полицией, распространились на Швейцарию и Бельгию. В городе Лозанна (Швейцария) протестующие устраивают беспорядки и вступают в конфронтацию с ОМОНом. Об этом сообщил британский политик Пол Голдинг.
«Беспорядки и грабежи во Франции распространились сегодня ночью и на Швейцарию, и Бельгию. В городе Лозанна были разграблены магазины и произошли столкновения участников беспорядков с ОМОНом», — написал Голдинг в своем twitter-аккаунте.
Во Франции ночь тоже прошла неспокойно. Протестующие стреляли из боевых автоматических винтовок и использовали взрывчатку. Для урегулирования ситуации на месте находится полиция и бронетранспортеры.
Беспорядки начались 28 июня. Тогда местная полиция застрелила темнокожего подростка. Он не подчинился их требованиям, передает телеканал 360. Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов в стране, пишет «Национальная служба новостей». У протестующих обнаружили винтовки, переданные Украине в 2022 году, сообщает «Царьград».
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