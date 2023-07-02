Власти Запорожья сообщили о подготовке второго этапа контрнаступления Украины

02 июля 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

На запорожском фронте идет активная переброска войск ВСУ, сообщил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожье готовы к второму масштабному контрнаступлению. Киев перебрасывает войска. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Враг [в Запорожье] готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ сейчас пытаются запутать российскую разведку. Кроме того, идет активная переброска войск. По словам Рогова, это обманный маневр, чтобы скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ. Противник, по словам Рогова, готовится нанести «главный удар» для прорыва. Российские военные успешно отражают атаки ВСУ в Запорожье. Так, бойцы смогли уничтожить скопление живой силы противника и технику, которая была подготовлена для переброски на запорожский фронт, передает «Национальная служба новостей». 15 июня Рогов сообщал, что активность ВСУ резко усилилась на запорожском направлении, сообщает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожье готовы к второму масштабному контрнаступлению. Киев перебрасывает войска. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Враг [в Запорожье] готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ сейчас пытаются запутать российскую разведку. Кроме того, идет активная переброска войск. По словам Рогова, это обманный маневр, чтобы скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ. Противник, по словам Рогова, готовится нанести «главный удар» для прорыва. Российские военные успешно отражают атаки ВСУ в Запорожье. Так, бойцы смогли уничтожить скопление живой силы противника и технику, которая была подготовлена для переброски на запорожский фронт, передает «Национальная служба новостей». 15 июня Рогов сообщал, что активность ВСУ резко усилилась на запорожском направлении, сообщает телеканал 360.