01 июля 2023
30 июня 2023

Губернатор Артюхов отметил вклад работников речного флота в развитие ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников речфлота с профессиональным праздником Фото:

Сотрудники речного флота обеспечивают отдаленные уголки региона всем необходимым, а также участвуют в реализации инфраструктурных проектов, развитии Северного морского пути, открытии и эксплуатации месторождений. Об этом в своем поздравлении работников отрасли заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Водный транспорт Ямала играет важнейшую роль в экономическом развитии региона. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников речного флота самые отдаленные уголки региона обеспечиваются всем необходимым. Вы участвуете в реализации инфраструктурных проектов, развитии Северного морского пути, открытии и эксплуатации месторождений», — приводится поздравление глав региона на сайте окружного правительства.

Артюхов поблагодарил речников за ответственность, выдержку и верность традициям флота. Он отметил, что работники отрасли играют важную роль пассажирских и грузовых перевозках.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников речфлота с праздником. В преддверии праздника в Тобольске торжественно заложили киль первого в Сибири сухогрузного судна-контейнеровоза, рассчитанного на 495 контейнеров.

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Сотрудники речного флота обеспечивают отдаленные уголки региона всем необходимым, а также участвуют в реализации инфраструктурных проектов, развитии Северного морского пути, открытии и эксплуатации месторождений. Об этом в своем поздравлении работников отрасли заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Водный транспорт Ямала играет важнейшую роль в экономическом развитии региона. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников речного флота самые отдаленные уголки региона обеспечиваются всем необходимым. Вы участвуете в реализации инфраструктурных проектов, развитии Северного морского пути, открытии и эксплуатации месторождений», — приводится поздравление глав региона на сайте окружного правительства. Артюхов поблагодарил речников за ответственность, выдержку и верность традициям флота. Он отметил, что работники отрасли играют важную роль пассажирских и грузовых перевозках. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников речфлота с праздником. В преддверии праздника в Тобольске торжественно заложили киль первого в Сибири сухогрузного судна-контейнеровоза, рассчитанного на 495 контейнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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