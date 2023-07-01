Губернатор Артюхов отметил вклад работников речного флота в развитие ЯНАО

Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников речфлота с профессиональным праздником Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сотрудники речного флота обеспечивают отдаленные уголки региона всем необходимым, а также участвуют в реализации инфраструктурных проектов, развитии Северного морского пути, открытии и эксплуатации месторождений. Об этом в своем поздравлении работников отрасли заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Водный транспорт Ямала играет важнейшую роль в экономическом развитии региона. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников речного флота самые отдаленные уголки региона обеспечиваются всем необходимым. Вы участвуете в реализации инфраструктурных проектов, развитии Северного морского пути, открытии и эксплуатации месторождений», — приводится поздравление глав региона на сайте окружного правительства.

Артюхов поблагодарил речников за ответственность, выдержку и верность традициям флота. Он отметил, что работники отрасли играют важную роль пассажирских и грузовых перевозках.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников речфлота с праздником. В преддверии праздника в Тобольске торжественно заложили киль первого в Сибири сухогрузного судна-контейнеровоза, рассчитанного на 495 контейнеров.