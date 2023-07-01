01 июля 2023

Bild: Украина готовится к ядерной катастрофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Украина опасается якобы возможных провокаций на ЗАЭС, сообщает Bild Фото:

Украина проводит учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Учения проводятся из-за обострения ситуации на Запорожской АЭС.

«Рабочие в защитных костюмах [на учениях] пытаются спасти жизнь человека, очищая его от загрязненных элементов. Это пока упражнение, но скоро этот кошмар может стать реальностью», — пишет немецкое издание. Там уточнили, что учения проводятся в связи со сложной обстановкой на местности. По словам автора материала, опасения Украины касательно ядерной катастрофы очень серьезны.

Ранее Украина уже взорвала Каховскую ГЭС. Число погибших при подрыве выросло до 48 человек, пишет «Национальная служба новостей». Позже глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем обвинения в адрес России о подготовке провокаций на ЗАЭС, передает телеканал 360.

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Украина проводит учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Учения проводятся из-за обострения ситуации на Запорожской АЭС. «Рабочие в защитных костюмах [на учениях] пытаются спасти жизнь человека, очищая его от загрязненных элементов. Это пока упражнение, но скоро этот кошмар может стать реальностью», — пишет немецкое издание. Там уточнили, что учения проводятся в связи со сложной обстановкой на местности. По словам автора материала, опасения Украины касательно ядерной катастрофы очень серьезны. Ранее Украина уже взорвала Каховскую ГЭС. Число погибших при подрыве выросло до 48 человек, пишет «Национальная служба новостей». Позже глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем обвинения в адрес России о подготовке провокаций на ЗАЭС, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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