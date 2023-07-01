Свердловчане обвинили соседа в нашествии пчел

Ural Mash: жители Нижних Серег обратились в прокуратуру из-за нашествия пчел

02 июля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, пчелы искусали многих жителей Нижних Серег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нижних Серег обвинили в нашествии пчел садовода. Свердловчане обратились в прокуратуру из-за того, что насекомые искусали многих жителей города, сообщили в СМИ. «На домашней пасеке Владимира 11 ульев, недавно он поставил их рядом с забором Татьяны. Когда женщина вышла в огород, целый рой пчел вырвался на свободу и искусал ее. На этом пчелы не остановились: жалили всех вокруг, взрослых и детей. Местные в ужасе написали коллективное заявление в прокуратуру», — сообщили в telegram-канале Ural Mash Корреспондент URA.RU отправил запрос в прокуратуру по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома № 133 на улице Бисертская в Екатеринбурге полгода страдают от комаров, которые плодятся в их подвале. По словам, управляющая компания пыталась травить насекомых, разбрызгав в подъезде отраву, но особого результата это не принесло.

Жители Нижних Серег обвинили в нашествии пчел садовода. Свердловчане обратились в прокуратуру из-за того, что насекомые искусали многих жителей города, сообщили в СМИ. «На домашней пасеке Владимира 11 ульев, недавно он поставил их рядом с забором Татьяны. Когда женщина вышла в огород, целый рой пчел вырвался на свободу и искусал ее. На этом пчелы не остановились: жалили всех вокруг, взрослых и детей. Местные в ужасе написали коллективное заявление в прокуратуру», — сообщили в telegram-канале Ural Mash Корреспондент URA.RU отправил запрос в прокуратуру по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома № 133 на улице Бисертская в Екатеринбурге полгода страдают от комаров, которые плодятся в их подвале. По словам, управляющая компания пыталась травить насекомых, разбрызгав в подъезде отраву, но особого результата это не принесло.