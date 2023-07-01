01 июля 2023

Свердловчане обвинили соседа в нашествии пчел

Ural Mash: жители Нижних Серег обратились в прокуратуру из-за нашествия пчел
© Служба новостей «URA.RU»
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Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, пчела, пчелы, пчеловодство
По словам местных жителей, пчелы искусали многих жителей Нижних Серег Фото:

Жители Нижних Серег обвинили в нашествии пчел садовода. Свердловчане обратились в прокуратуру из-за того, что насекомые искусали многих жителей города, сообщили в СМИ.

«На домашней пасеке Владимира 11 ульев, недавно он поставил их рядом с забором Татьяны. Когда женщина вышла в огород, целый рой пчел вырвался на свободу и искусал ее. На этом пчелы не остановились: жалили всех вокруг, взрослых и детей. Местные в ужасе написали коллективное заявление в прокуратуру», — сообщили в telegram-канале Ural Mash

Корреспондент URA.RU отправил запрос в прокуратуру по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома № 133 на улице Бисертская в Екатеринбурге полгода страдают от комаров, которые плодятся в их подвале. По словам, управляющая компания пыталась травить насекомых, разбрызгав в подъезде отраву, но особого результата это не принесло.

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Жители Нижних Серег обвинили в нашествии пчел садовода. Свердловчане обратились в прокуратуру из-за того, что насекомые искусали многих жителей города, сообщили в СМИ. «На домашней пасеке Владимира 11 ульев, недавно он поставил их рядом с забором Татьяны. Когда женщина вышла в огород, целый рой пчел вырвался на свободу и искусал ее. На этом пчелы не остановились: жалили всех вокруг, взрослых и детей. Местные в ужасе написали коллективное заявление в прокуратуру», — сообщили в telegram-канале Ural Mash Корреспондент URA.RU отправил запрос в прокуратуру по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома № 133 на улице Бисертская в Екатеринбурге полгода страдают от комаров, которые плодятся в их подвале. По словам, управляющая компания пыталась травить насекомых, разбрызгав в подъезде отраву, но особого результата это не принесло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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