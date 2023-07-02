Ведущий Киселев: группа «Вагнер» получила по госконтрактам почти триллион рублей

02 июля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Киселев озвучил размер контрактов «Вагнера» и «Конкорда» с государством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Основанная Евгением Пригожиным группа «Вагнер» получила по государственным контрактам более 858 млрд рублей. Такие данные привел телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «России 1». «Группа „Вагнер“ в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион», — сказал Киселев. Телеведущий добавил, что холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуги на сумму в 845 млрд рублей. «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сделал выводы Киселев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов было затрачено 86,3 миллиарда рублей из российского бюджета. Также, по информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, частная армия Пригожина имела бизнес в Африке. С ним РФ не была связана, подчеркнул Песков.

Основанная Евгением Пригожиным группа «Вагнер» получила по государственным контрактам более 858 млрд рублей. Такие данные привел телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «России 1». «Группа „Вагнер“ в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион», — сказал Киселев. Телеведущий добавил, что холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуги на сумму в 845 млрд рублей. «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сделал выводы Киселев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 по май 2023 годов было затрачено 86,3 миллиарда рублей из российского бюджета. Также, по информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, частная армия Пригожина имела бизнес в Африке. С ним РФ не была связана, подчеркнул Песков.