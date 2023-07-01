Ремонт путей продлится до 23 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 3 июля будет ограничено движение на одном из участков проспекта Победы. Это необходимо для ремонта трамвайных путей, сообщили в городской мэрии.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайной сети с 3 по 23 июля вводятся ограничения движения транспорта вдоль путей по проспекту Победы на участке от улицы Каслинской до улицы Кирова. Об изменениях в движении трамваев будет сообщено дополнительно», — сообщается в telegram-канале администрации Челябинска.

Водителей просят учитывать дорожные ограничения. Им напоминают о необходимости планировать маршрут движения заранее.

С 30 июня из-за ремонта трамвайных путей уже действует ограничение движения автомобилей на участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ремонт продлится до 30 августа.