01 июля 2023

В Челябинске ограничат движение на проспекте Победы из-за ремонта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, трамвай
Ремонт путей продлится до 23 июля Фото:

В Челябинске с 3 июля будет ограничено движение на одном из участков проспекта Победы. Это необходимо для ремонта трамвайных путей, сообщили в городской мэрии.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайной сети с 3 по 23 июля вводятся ограничения движения транспорта вдоль путей по проспекту Победы на участке от улицы Каслинской до улицы Кирова. Об изменениях в движении трамваев будет сообщено дополнительно», — сообщается в telegram-канале администрации Челябинска.

Водителей просят учитывать дорожные ограничения. Им напоминают о необходимости планировать маршрут движения заранее.

С 30 июня из-за ремонта трамвайных путей уже действует ограничение движения автомобилей на участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ремонт продлится до 30 августа.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 3 июля будет ограничено движение на одном из участков проспекта Победы. Это необходимо для ремонта трамвайных путей, сообщили в городской мэрии. «В связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайной сети с 3 по 23 июля вводятся ограничения движения транспорта вдоль путей по проспекту Победы на участке от улицы Каслинской до улицы Кирова. Об изменениях в движении трамваев будет сообщено дополнительно», — сообщается в telegram-канале администрации Челябинска. Водителей просят учитывать дорожные ограничения. Им напоминают о необходимости планировать маршрут движения заранее. С 30 июня из-за ремонта трамвайных путей уже действует ограничение движения автомобилей на участке улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Ремонт продлится до 30 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...