В ЯНАО филиал фонда «Защитники Отечества» подвел итоги работы за месяц

В Салехарде (ЯНАО) филиал фонда «Защитники Отечества» за первый месяц работы помог трем сотням земляков из числа защитников СВО, ветеранам боевых действий и их семьям. Об этом сообщает региональное отделение Комитета семей воинов Отечества.
«Фонд „Защитники Отечества“, региональное отделение которого открылось в Салехарде месяц назад, успел сделать многое — помог трем сотням ямальцев. Среди клиентов организации — участники СВО и ветераны боевых действий, а также их семьи», — сообщается в официальном telegram-канале организации.
В решении вопросов задействованы 20 социальных координаторов. Основные задачи фонда в ЯНАО: максимальное облегчение социальной адаптации вернувшихся бойцов, получение льгот и медицинской помощи, а также забота о семьях погибших солдат.
Ранее URA.RU сообщало, что филиал фонда «Защитники Отечества» по Ямало-Ненецкому автономному округу, созданный для поддержки участников СВО, заключил соглашение о взаимодействии с прокуратурой автономного округа. Документ подписан с целью укрепления сотрудничества в вопросах защиты и восстановления нарушенных прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей.
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