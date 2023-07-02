Американский беспилотник заметили вблизи Севастополя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Беспилотник США занимается разведкой около Севастополя уже около шести часов Фото:

В Черном море, вблизи Севастополя был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США. Об этом сообщают данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar24.

По информации портала, беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия. Позже он начал кружить вдоль крымского побережья и приблизился примерно на 120 километров от Севастополя. Дрон занимается разведкой местности уже порядка шести часов.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник MQ-9. Однако дрон был перехвачен российскими истребителями Су-27, после чего потерпел крушение, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже стало известно, что России удалось получить секретные данные США из упавшего беспилотника, пишет «Царьград».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Черном море, вблизи Севастополя был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США. Об этом сообщают данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar24. По информации портала, беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия. Позже он начал кружить вдоль крымского побережья и приблизился примерно на 120 километров от Севастополя. Дрон занимается разведкой местности уже порядка шести часов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник MQ-9. Однако дрон был перехвачен российскими истребителями Су-27, после чего потерпел крушение, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже стало известно, что России удалось получить секретные данные США из упавшего беспилотника, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...