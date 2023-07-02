Американский беспилотник заметили вблизи Севастополя

02 июля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Беспилотник США занимается разведкой около Севастополя уже около шести часов Фото: Министерство обороны Великобритании В Черном море, вблизи Севастополя был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США. Об этом сообщают данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar24. По информации портала , беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия. Позже он начал кружить вдоль крымского побережья и приблизился примерно на 120 километров от Севастополя. Дрон занимается разведкой местности уже порядка шести часов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник MQ-9. Однако дрон был перехвачен российскими истребителями Су-27, после чего потерпел крушение, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже стало известно, что России удалось получить секретные данные США из упавшего беспилотника, пишет «Царьград».

В Черном море, вблизи Севастополя был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США. Об этом сообщают данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar24. По информации портала, беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия. Позже он начал кружить вдоль крымского побережья и приблизился примерно на 120 километров от Севастополя. Дрон занимается разведкой местности уже порядка шести часов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник MQ-9. Однако дрон был перехвачен российскими истребителями Су-27, после чего потерпел крушение, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже стало известно, что России удалось получить секретные данные США из упавшего беспилотника, пишет «Царьград».