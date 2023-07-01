В Кургане спецотряд поймал двух девушек с килограммом наркотиков

02 июля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

На въезде в Курган спецотряд «Гром» поймал девушек с килограммом мефедрона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» поймали двух девушек с килограммом наркотиков. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «На въезде в Курган 30 июня сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, в котором находились две ранее не судимые жительницы города. Оперативниками при личном досмотре у одной из девушек обнаружено и изъято наркотическое вещество — мефедрон, массой более одного килограмма», — написано в посте ведомства. По данным полиции, подозреваемая девушка пояснила, что наркотическое средство она со своей подругой забрала в соседнем регионе для продажи в Курганской области. Сами девушки, отмечают правоохранители, наркотики не употребляли. По информации силовиков, девушкам грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного. Ранее пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщила, что в Кургане полицейские поймали 31-летнего ранее судимого жителя Кетовского округа. В автомобиле злоумышленника нашли мефедрон.

В Кургане полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» поймали двух девушек с килограммом наркотиков. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «На въезде в Курган 30 июня сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, в котором находились две ранее не судимые жительницы города. Оперативниками при личном досмотре у одной из девушек обнаружено и изъято наркотическое вещество — мефедрон, массой более одного килограмма», — написано в посте ведомства. По данным полиции, подозреваемая девушка пояснила, что наркотическое средство она со своей подругой забрала в соседнем регионе для продажи в Курганской области. Сами девушки, отмечают правоохранители, наркотики не употребляли. По информации силовиков, девушкам грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного. Ранее пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщила, что в Кургане полицейские поймали 31-летнего ранее судимого жителя Кетовского округа. В автомобиле злоумышленника нашли мефедрон.