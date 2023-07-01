01 июля 2023
30 июня 2023

В Кургане спецотряд поймал двух девушек с килограммом наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, колючая проволока, машина полиции, гувд, управление мвд
На въезде в Курган спецотряд «Гром» поймал девушек с килограммом мефедрона Фото:

В Кургане полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» поймали двух девушек с килограммом наркотиков. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«На въезде в Курган 30 июня сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, в котором находились две ранее не судимые жительницы города. Оперативниками при личном досмотре у одной из девушек обнаружено и изъято наркотическое вещество — мефедрон, массой более одного килограмма», — написано в посте ведомства.

По данным полиции, подозреваемая девушка пояснила, что наркотическое средство она со своей подругой забрала в соседнем регионе для продажи в Курганской области. Сами девушки, отмечают правоохранители, наркотики не употребляли. По информации силовиков, девушкам грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного.

Ранее пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщила, что в Кургане полицейские поймали 31-летнего ранее судимого жителя Кетовского округа. В автомобиле злоумышленника нашли мефедрон.

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В Кургане полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» поймали двух девушек с килограммом наркотиков. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «На въезде в Курган 30 июня сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, в котором находились две ранее не судимые жительницы города. Оперативниками при личном досмотре у одной из девушек обнаружено и изъято наркотическое вещество — мефедрон, массой более одного килограмма», — написано в посте ведомства. По данным полиции, подозреваемая девушка пояснила, что наркотическое средство она со своей подругой забрала в соседнем регионе для продажи в Курганской области. Сами девушки, отмечают правоохранители, наркотики не употребляли. По информации силовиков, девушкам грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного. Ранее пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщила, что в Кургане полицейские поймали 31-летнего ранее судимого жителя Кетовского округа. В автомобиле злоумышленника нашли мефедрон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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