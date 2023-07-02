02 июля 2023

Медведев призвал к расторжению зерновой сделки

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, Россия способна помочь своим союзникам с продовольствием Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Зерновую сделку, заключенную с ООН, Турцией и Украиной необходимо расторгнуть, поскольку Россия способна и без нее помочь своим странам—партнерам с продовольствием в котором они нуждаются. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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«Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — написал Медведев в статье «Эпоха противостояния» для «Российской газеты».

Бывший президент России считает, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть аннулирована. По его словам, РФ и без нее сможет помочь своим союзникам, нуждающимся в продовольствии.

Ранее в Кремле заявили, что договоренности, обещанные Москве по зерновой сделке до сих пор не выполнены, поэтому о продлении контракта в настоящее время не может быть и речи, передает телеканал 360. Несмотря на это ООН не хочет терять договор с российской стороной по зерновой сделке. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон тоже надеется на продление.

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Зерновую сделку, заключенную с ООН, Турцией и Украиной необходимо расторгнуть, поскольку Россия способна и без нее помочь своим странам—партнерам с продовольствием в котором они нуждаются. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — написал Медведев в статье «Эпоха противостояния» для «Российской газеты». Бывший президент России считает, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть аннулирована. По его словам, РФ и без нее сможет помочь своим союзникам, нуждающимся в продовольствии. Ранее в Кремле заявили, что договоренности, обещанные Москве по зерновой сделке до сих пор не выполнены, поэтому о продлении контракта в настоящее время не может быть и речи, передает телеканал 360. Несмотря на это ООН не хочет терять договор с российской стороной по зерновой сделке. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон тоже надеется на продление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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