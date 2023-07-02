Медведев призвал к расторжению зерновой сделки

03 июля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, Россия способна помочь своим союзникам с продовольствием Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Зерновую сделку, заключенную с ООН, Турцией и Украиной необходимо расторгнуть, поскольку Россия способна и без нее помочь своим странам—партнерам с продовольствием в котором они нуждаются. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Статья по теме Россия дала понять, что будет после выхода из зерновой сделки «Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — написал Медведев в статье «Эпоха противостояния» для «Российской газеты». Бывший президент России считает, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть аннулирована. По его словам, РФ и без нее сможет помочь своим союзникам, нуждающимся в продовольствии. Ранее в Кремле заявили, что договоренности, обещанные Москве по зерновой сделке до сих пор не выполнены, поэтому о продлении контракта в настоящее время не может быть и речи, передает телеканал 360. Несмотря на это ООН не хочет терять договор с российской стороной по зерновой сделке. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон тоже надеется на продление.

Зерновую сделку, заключенную с ООН, Турцией и Украиной необходимо расторгнуть, поскольку Россия способна и без нее помочь своим странам—партнерам с продовольствием в котором они нуждаются. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача», — написал Медведев в статье «Эпоха противостояния» для «Российской газеты». Бывший президент России считает, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть аннулирована. По его словам, РФ и без нее сможет помочь своим союзникам, нуждающимся в продовольствии. Ранее в Кремле заявили, что договоренности, обещанные Москве по зерновой сделке до сих пор не выполнены, поэтому о продлении контракта в настоящее время не может быть и речи, передает телеканал 360. Несмотря на это ООН не хочет терять договор с российской стороной по зерновой сделке. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон тоже надеется на продление.