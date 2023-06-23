Рейс из Тюмни в Тарко-Сале отменили из-за размокшей взлетно-посадочной полосы

23 июня 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Двойной рейс авиакомпании Utair отменен из-за погодных условий на Ямале Фото: Николай Бастриков © URA.RU Двойной рейс авиакомпании Utair из тюменского Рощино в ямальский Тарко-Сале отменен из-за погодных условий в принимающем аэропорту. Информация об отмене рейса размещена на электронном табло Рощино. «Рейс ЮЭ 436 и ЮТ 4436, вылет из аэропорта Тюмени в 15:40. Статус рейсов — отменены», — сообщает табло онлайн. В справочной Рощино URA.RU пояснили, что авиасвязь с Тарко-Сале в данный момент отсутствует. Так же был отменен встречный рейс до Тюмени. Диспетчер пояснила, что причиной отмены рейсов стали неблагоприятные погодные условия: в ямальском аэропорту размыло взлетно-посадочную полосу. Новая дата рейсов пока не назначена.

Двойной рейс авиакомпании Utair из тюменского Рощино в ямальский Тарко-Сале отменен из-за погодных условий в принимающем аэропорту. Информация об отмене рейса размещена на электронном табло Рощино. «Рейс ЮЭ 436 и ЮТ 4436, вылет из аэропорта Тюмени в 15:40. Статус рейсов — отменены», — сообщает табло онлайн. В справочной Рощино URA.RU пояснили, что авиасвязь с Тарко-Сале в данный момент отсутствует. Так же был отменен встречный рейс до Тюмени. Диспетчер пояснила, что причиной отмены рейсов стали неблагоприятные погодные условия: в ямальском аэропорту размыло взлетно-посадочную полосу. Новая дата рейсов пока не назначена.