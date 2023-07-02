Пришедшие на смену Zara и Bershka бренды откроют магазины лишь в 2024 году

03 июля 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Сейчас развитие новых для России имен стоит на паузе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius появятся в России к 2024 году под новыми брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet. Об этом рассказали брокеры торговой недвижимости. «Новые магазины одежды под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet смогут появиться в России только к 2024 году. Они пришли на смену таким известным маркам группы Inditex, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Сейчас развитие новых для России имен стоит на паузе. С конца апреля „Новая мода“, под управлением которой находятся бренды, не открыла ни одного магазина в стране», — передают слова брокеров журналисты «Известия». По словам брокеров, компания смогла запустить более 200 площадок. Они перешли к ней от группы Inditex. Теперь компании придется конкурировать с крупнейшими российскими сетями, которые наращивали свои позиции еще с 2022 года. При этом собственник собирается оценить динамику продаж только в конце этого года. После этого он примет решение о развитие сети магазинов в России. Также планируется продать пару сезонных коллекций к началу 2024 года. А пока ритейлер сталкивается со сложностями в логистике, что чревато низкими оборотами. Ранее URA.RU писало, что испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, может вернуться на отечественный рынок. Новый владелец компании — Daher Group планировал открытие магазинов под своими брендами весной 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius появятся в России к 2024 году под новыми брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet. Об этом рассказали брокеры торговой недвижимости. «Новые магазины одежды под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet смогут появиться в России только к 2024 году. Они пришли на смену таким известным маркам группы Inditex, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Сейчас развитие новых для России имен стоит на паузе. С конца апреля „Новая мода“, под управлением которой находятся бренды, не открыла ни одного магазина в стране», — передают слова брокеров журналисты «Известия». По словам брокеров, компания смогла запустить более 200 площадок. Они перешли к ней от группы Inditex. Теперь компании придется конкурировать с крупнейшими российскими сетями, которые наращивали свои позиции еще с 2022 года. При этом собственник собирается оценить динамику продаж только в конце этого года. После этого он примет решение о развитие сети магазинов в России. Также планируется продать пару сезонных коллекций к началу 2024 года. А пока ритейлер сталкивается со сложностями в логистике, что чревато низкими оборотами. Ранее URA.RU писало, что испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, может вернуться на отечественный рынок. Новый владелец компании — Daher Group планировал открытие магазинов под своими брендами весной 2023 года.